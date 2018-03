Xbox One saamassa uusia ominaisuuksia – Tuki 1440p-näytöille tulossa

Microsoft on paljastanut lisätietoja myöhemmin keväällä Xbox Onelle julkaistavasta ohjelmistopäivityksestä. Konsolin alfatestaajiksi lupautuneet pääsevät jo nyt kokeilemaan uusia herkkuja.

Uutta on esimerkiksi se, että Xbox One X ja Xbox One S ovat saamassa natiivin tuen 1440p-videoulostulolle. Toisin sanoen konsoli ei enää skaalaile kuvaa jos se kytketään televisioon tai näyttöön, jonka resoluutio on 2560x1440 pikseliä. Lisäksi Microsoft syventää Xboxin ja Mixer-palvelun integraatiota. Mixer on Microsoftin kehittämä pelivideoiden suoratoistopalvelu – toisin sanoen Twitchin haastaja.



Luvassa on esimerkiksi mahdollisuus luovuttaa ohjakset pelivideota livenä Mixer.comista katsovalle käyttäjälle. Ohjaaminen tapahtuu tietokoneeseen kytketyn Xbox-ohjaimen avulla tai virtuaalisilla ohjainpanikkeilla. Päivitys sisältää päivitetyn Edge-selaimen sekä paremmat hallinnat taustamusiikin ja pelimusiikin tasapainotukseen.