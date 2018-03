Spotify listautuu pörssiin – Ei aio kerätä lisää pääomaa

Ruotsalainen suoratoistopalvelu Spotify on listautumassa pörssiin lähitulevaisuudessa. yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle, SEC:lle, listautumistiedot, jotka ovat myös tulleet julki. Ruotsalainen suoratoistopalveluon listautumassa pörssiin lähitulevaisuudessa. yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle, SEC:lle, listautumistiedot, jotka ovat myös tulleet julki.

Spotifyn listautumisessa on se erikoista, että listautuminen tehdään suoralla menetelmällä, jolloin listautumisessa pankit eivät ole välikätenä. Näin ollen Spotify ei voi tietää millä hinnalla listautumisessa osakkeet tulevat myyntiin markkinoille. Listautumishinnan puutteen takia kaupankäynti Spotifyn osakkeella voi olla alkuvaiheessa hyvin volatiilia ja arvo heilahdella paljonkin.



Yhtiön taloudellista kuntoa kuvaavissa tiedoissa todetaan Spotifylla olevan 153 miljoonaa aktiivista käyttäjää, joista 71 miljoonaa on maksavia Premium-asiakkaita. Eurooppa on Spotifyn suurin markkina-alue. Spotifyn liikevaihto oli viime vuonna viisi miljardia dollaria ja takkiin tuli 1,46 miljardia dollaria. Rahaa kassassa on vielä 582 miljoonaa dollaria. Listautumisessa vanhat osakkeenomistajat tuovat myyntiin omia osakkeitaan, joten Spotify ei itse tule keräämään uutta pääomaa listautumisen myötä.