Ilmainen videosoitin VLC v3.0.1 julkaistu - bugikorjauksia, nopeampi Chromecast-tuki, jne

on yksi suosituimmista avoimen lähdekoodin videosoittimista, ellei kaikkein suosituin. Ohjelma on tarjolla usealle eri alustalle ja se tukee käytännössä kaikkia yleisempiäformaatteja ilman koodekkien asentelun vaivaa.

Nyt VLC on päivittynytversioon, joka on lähinnä bugikorjauspaketti aiempaan versioon nähden. Korjaus- ja parantelulistalta löytyy mm. HEVC-videoformaatin parempi tuki macOS, iOS ja Android-laitteille, nopeampi kelaus MKV-tiedostoille kaikilla alustoilla. Myös osaa käyttäjistä vaivannut ohjelman kaatuminen Windowsilla VLC suljettaessa on korjattu.Myös v3.0:n tärkeintä uudistusta,-tukea on parannettu uudessa versiossa ja sen pitäisi toimia nyt aiempaa jouhevammin.Uusin versio on ladattavissa AfterDawnin-sivustolta:Lisäksi Android- ja iOS-versiot löytyvät kunkin alustan omasta sovelluskaupasta.