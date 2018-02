EU luopuu Apple-syytteistään jos Irlanti saa miljardiluokan veropotin

EU aikoo luopua Irlantia vastaan nostetuista kanteista Applen veronkiertoon liittyen, mikäli kalifornialainen teknologiajätti maksaa Irlannin valtiolle 13 miljardin euron edestä maksamatta jääneitä veroja. aikoo luopua Irlantia vastaan nostetuista kanteista Applen veronkiertoon liittyen, mikäli kalifornialainen teknologiajätti maksaa Irlannin valtiolle 13 miljardin euron edestä maksamatta jääneitä veroja.

Asiasta kertoi Euroopan komission kilpailukomissaari Margrethe Vestager, jonka kuulemien tietojen mukaan Irlanti olisi tähän mennessä suorittanut noin 95 prosenttia verolaskelmistaan Appleen liittyen. Valmista piti olla jo tammikuussa, jolloin Applen olisi pitänyt maksaa Irlannille verovelkansa. Näillä näkymin laskelmat valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.



Euroopan komissio määräsi Irlantia perimään maksamatta jääneitä veroja jo vuonna 2016 ja uhkasi viedä asian oikeuteen. Komission näkökulmasta Irlanti on myöntänyt Applelle laitonta valtiontukea erityisen verosopimuksen kautta. Sopimus mahdollisti eri maissa kerättyjen voittojen ohjaamisen yhtiöön, jolla ei ole lainkaan kotimaata – eikä se siis myöskään maksanut veroja.



Vastineeksi Apple on ohjannut investointeja Irlantiin. Maahan on esimerkiksi rakenteilla uusi datakeskus ja maasta käsin ohjataan yhtiön Eurooppa-liiketoimintaa.