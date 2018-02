Apple laajenee Beatsin tontille taas? Tulossa isot over-ear-kuulokkeet

Apple aikoo julkaista vielä tämän vuoden aikana uudet over-ear-malliset langattomat kuulokkeet sekä päivittää nykyiset langattomat in-ear-nappikuulokkeet. Tiedot perustuvatl KGI Securitiesin aikoo julkaista vielä tämän vuoden aikana uudet over-ear-malliset langattomat kuulokkeet sekä päivittää nykyiset langattomat-nappikuulokkeet. Tiedot perustuvatl KGI Securitiesin Ming-Chi Kuon keräämiin tietoihin

Mikäli tiedot pitävät paikkansa, laajentaisi Apple siis omaa kuulokevalikoimaansa isokokoisiin over-ear-kuulokkeisiin. Apple-brändin alaisuudessa myydään AirPod-kuulokkeita, mutta over-ear-mallisia kullokkeita on myyty toistaiseksi ainoastaan Beats-brändin alaisuudessa. Jää nähtäväksi mitä Apple aikoo pidemmällä aikavälillä tehdä Beatsillä, sillä yhtiö on melko selvästi laajentamassa omaa brändiään Beatsin tontille.



Voi olla, että Apple halusi ostaa aikoinaan vain kilpailijan pois high-end-kuulokkeiden markkinoilta. Samalla se sai alustan oman suoratoistopalvelun kehittämiseksi.



Aiemmin tänä vuonna Apple toi myyntiin ensimmäisen kaiutintuotteensa. Puheohjattava HomePod-älykaiutin on kerännyt arvosteluissa kehuja erityisesti äänentoiston suhteen.