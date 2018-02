Amazon kasvattaa kassattomien Amazon Go -kauppojen määrää

Viime kesänä Amazon rekisteröi jo Amazon Go -tavaramerkkinsä jo Britanniassa, mutta sinne asti kauppoja ei vielä tänä vuonna välttämättä saada tuotua. Yhdysvalloissa Amazon suunnittelee kuitenkin laajennusta, jos Recoden lähteisiin on uskominen.Tietojen mukaan suunnitteilla on ainakin kuusi uutta kauppaa, mutta valitettavasti tietoa kaupungeista ei ole. Todennäköisenä kuitenkin pidetään, että ainakin osa uusista kaupoista avataan myös Seattleen.Luonnollisesti Amazonin kotikaupunkina Seattle on optimipaikka, joten konseptiin tottumisen lisäksi sen tarkkailu voidaan tuottaa tehokkaasti. Muista kaupungeista Los Angelesia on arvioitu todennäköisesti paikaksi uudelle kaupalle.Kauppojen automatisointi vaikuttaa varsin todennäköiseltä ja automatisoidut kassat ovat jo erittäin yleisiä Yhdysvaltojen suurimmissa kauppaketjuissa. Seuraava askel tästä on luonnollisesti ostotapahtuman automatisointi, jollaista huhujen mukaan kehittelee myös maailman suurin työnantaja Walmart