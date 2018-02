Netflix tilasi BoJack Horseman -tiimiltä uuden animaatiosarjan

Netflix kertoo, että se on tilannut uuden animaatiosarjan, jonka tulee tuottamaan tiimi, jonka käsialaa on Netflixin suosittu animaatio BoJack Horseman. Sarjan nimi on Bernie & Tuca ja siinä seurataan kahden linnun seikkaluja.

Suoratoistojätin mukaan kyseessä on animoitu komedia, jossa seurataan kahden kolmikymppisen linnun, huolettoman tukaani Tucan sekä hieman neuroottisemman laululintu Bernien, ystävyyskuvioita. Sarjan ensimmäinen kausi on kymmenen osan mittainen ja sen luoja, ohjaaja ja tuottaja ovat tuttuja BoJack Horseman -tiimistä.Tässä vaiheessa animaatioon on valittu ääninäyttelijäksi ainoastaan Tiffany Haddish , joka tähdittää Tucaa. Haddish on nähty mm. Key & Peele -komediakaksikon elokuvassa Keanu sekä mm. Queen Latifah'n ja Jada Pinkett Smithin rinnalla elokuvassa Girls Trip.Netflix ei julkistanut aikataulua sarjan julkaisulle.