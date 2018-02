Hinta kolminkertaistui lyhyessä ajassa – Apple etsii itselleen nyt kaivoskumppania

on tullut tunnetuksi erityisesti siitä, että sen tavoitteena on luoda hyvin pitkälle vertikaalisesti integroituja tuotteita. Yhtiön tavoitteena on siis hallita itse mahdollisimman pitkälle tuotteen kaikkia osia ohjelmistoista ja verkkopalveluista laitesuunnitteluun ja komponenttikehitykseen. Yhtiö on jälleen ottamassa yhden askeleen kohti syvempää integraatiota.

Tällä kertaa ei ole kuitenkaan kyse mistään suoranaisesti näkyvästä tai toiminnallisesta osasta Applen tuotetta, vaan yhtiölle paljon epätyypillisemmästä asiasta: raaka-aineista. Apple on tunnetusti yrittänyt välttää ottamasta hallintaansa vähän lisäarvoa tuovia osia, kuten vaikkapa puhelimien kokoonpano, joka on ulkoistettu Foxconnille. Tällä kertaa Applella on kuitenkin selkeä syy varmistaa koboltin saatavuus. Apple haluaa tehdä raaka-ainesopimuksen suoraan kaivosyhtiön kanssa.Koboltti on tärkeä nykyaikaisten litiumakkujen raaka-aine, mutta sähköautobuumin myötä sen hinta on viimeisen 18 kuukauden aikana jopa kolminkertaistunut. Koska isot autovalmistajat ovat vasta ottamassa askeleita kohti sähköautotuotantoa, voidaan hinnan arvioida pysyvän korkealla tai jatkavan kasvuaan vielä pitkään. Tästä syystä Applella on kiire varmistaa, että se saa jatkossakin kobolttia iPhonien akkuihin – edulliseen hintaan. Bloombergin mukaan Apple neuvottelee kobolttitoimittajien kanssa sopimusta, jolla tyydytettäisiin Applen koboltin tarve seuraavaksi viideksi vuodeksi. Raaka-ainekauppaan ja kaivostoimintaan erikoistunut Glencore ilmoitti viime vuonna käyvänsä keskusteluja Applen kanssa.Viime vuoden lopulla Helsingin Sanomat kertoi Kokkolassa sijaitsevan maailman suurimman kobolttijalostajan, Freeport Cobaltin, toimittavan kobolttia Applen laitteisiin.