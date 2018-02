AfterDawnin oma Android-sovellus julkaistu - Lataa nyt!

Mahdollisuus lukea kaikkia AfterDawnin, Puhelinvertailun ja Hardware.fi :n uutisia, aina vuodesta 1999 alkaen

ja :n uutisia, aina vuodesta 1999 alkaen Käytössä on ns. infinite scroll, eli uutisia latautuu lisää sitä mukaa kuin kelaat listaa alaspäin

Mahdollisuus säätää asetuksista käyttöön haluamasi sivustot, esim. ainoastaan Puhelinvertailun uutiset, jos niin haluat

Mahdollisuus lukea myös englanninkielisiä uutisiamme

Widget, josta löytyy kolme väriteemaa: tumma, vaalea ja läpinäkyvä

Ilmoitukset uusista uutisista Mahdollisuus kytkeä ilmoitukset pois päältä Mahdollisuus asettaa ns. hiljaiset tunnit, jolloin ilmoituksia ei lähetetä

Ei vaadi turhia oikeuksia, kysyy oikeuksia vasta kun niitä jostain syystä tarvitsee lisää

Skaalautuu sekä puhelimille että 10 tuuman tableteille

Toimii myös vaakatasossa

Nykyisin uutisten lukuun on olemassa lukemattomia eri tapoja: jotkut lukevat uutiset tietokoneella, selainta käyttäen, jotkut mobiiliselaimella, toiset taas RSS-syötteen kautta ja onpa vielä heitäkin, jotka suosivat sivuston omaa uutissovellusta. Tähän viimeiseen ryhmään meillä ei ole aiemmin ollut tarjota mitään - ja nyt on.Eli sovellus ei mitenkään tarkoita sitä, että kenenkään se pitäisi asentaa, mutta heille, ketkä haluavat uutisemme erillisen appsin kautta lukea, on nyt vaihtoehto. Ja luonnollisesti sovelluksesta löytyy myös widgetti eli ns. pienoisohjelma, jonka voi asettaa oman Android-laitteensa kotinäytölle. Widgetin kautta näkyvät uusimmat uutisotsikkomme suoraan, ilman että täytyy vierailla sivustolla tai avata sovellusta.Pistäkää testiin:Koska kyseessä on nyt ensimmäinen julkinen versio, olemme rajanneet toiminnallisuuden ainoastaan uutisten lukuun - kommentointimahdollisuus on tulossa seuraaviin versioihin, toivottavasti jo keväällä.Pikaisesti sovelluksen ominaisuudet:Muutama pienen pieni bugi on jo tiedossa, asetuksissa on yksi kirjoitusvirhe ja yksi valinta kääntämättä.Mikäli bugeja tulee vastaan tai haluat jonkin ominaisuuden tuleviin versioihin, kerro ihmeessä joko kommentoimalla tai palautelomakkeemme kautta