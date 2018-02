Näin Chromen sisäänrakennettu mainosesto toimii

Osa mainosmuodoista, jotka Google kokee käyttäjää häiritseviksi

Mutta Google on samalla myös maailman suurin mainosfirma, käytännössä kaikki yhtiön liikevaihto syntyy mainoksista, tavalla tai toisella. Jopa Androidin päätehtävä on takoa lisää ja kohdennetumpaa mainontaa Googlen kirstuihin. Eli miten tämä yhtälö oikein toimii?Google on seurannut huolestuneena kolmansien osapuolten mainosestäjien suosion nousua, todennäköisesti jo vuosien ajan. Ja havainnut saman, kuin moni muukin - mainosestosovellus asennetaan, kun jokin yksittäinen sivusto tai sen mainos alkaa ärsyttämään liikaa. Ongelmaksi muodostuu se, että tällöin ns. lapsi menee pesuveden mukana, koska kaikki suosituimmat mainoksia estävät ohjelmat estävät asentamisen jälkeen. Eli kun käyttäjä on kyllästynyt yhdellä yksittäisellä suosikkisivustollaan näkyviin ääntä päästäviin videomainoksiin, mainosesto asentuu ja tämän jälkeen mainoksia ei näy muillakaan sivuilla.Googlen ratkaisu onkin rangaista "epämiellyttäviä" mainoksia näyttäviä sivuja. Yhtiö käyttää-luokitusta, joka sisältää 12 eniten käyttäjiä ärsyttävää mainostyyppiä. Mikäli sivustolla havaitaan jonkin näistä mainosmuodoista, Google ottaa yhteyttä verkko-osoitteen omistajaan ja pyytää korjaamaan tilanteen 30 vuorokauden sisällä.Mikäli sivuston omistaja ei reagoi pyyntöön 30 vuorokaudessa, tämän jälkeen koko verkko-osoitteenmainokset estetään Chromea käytettäessä, riippumatta niiden formaatista. Eli myös "sallitut" mainokset katoavat, mikäli sivuston omistaja ei poista "kiellettyjä" mainoksia määräajan sisällä.Eli Google haluaa rankalla kädellä pakottaa sivustot poistamaan ns. ärsyttävät mainokset, toivoen että hillitympi mainonta saa tämän jälkeen armon käyttäjiltä ja he eivät asentaisi aggressiivisempia mainoksenesto-ohjelmia koneilleen.