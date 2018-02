Teslan tuleva hyperauto Roadster kuvattiin – ja photoshopattiin esittelemään eri värivaihtoehtoja

Viime esittelytilaisuudessa Tesla kuitenkin julkisti rekan ohessa tulevan henkilöautomallin , joka kantaa myös nimeä Roadster. Kyseessä on Teslan ensimmäisen auton uusi versio, joka on Muskin mukaan teknisesti aivan älytön.Kyseessä on superauto, tai kenties pikemminkin hyperauto, joka pystyy kiihdyttämään sataan alle kahden sekunnin. Ja 1,9 sekunnin kiihtyvyys on vieläpä hitaammassa perusmallissa Niinpä monet varmasti odottavatkin vuoden 2020 julkaisuun suunniteltua autoa, mutta tässä vaiheessa edes kuvat siitä ovat harvassa. Onneksi niille, jotka ovat jo sijoittaneet 50 000 dollarin pantin tulevalle Roadster-tilaukselle, Tesla on tuonut auton katsottavaksi päämajaansa.Autosta onkin otettu jo kuvia ilmeisesti Teslalla työskentelevän CaseyS:n toimesta, joissa näkyy monesta kuvakulmasta Teslan futuristista muotoilua . Toistaiseksi Roadsteria ei kuitenkaan ole nähty kuin Teslalle tuttuna punaisena versiona, jollaisena se on esitteillä myös tällä kertaa.Mikäli kuitenkin haluat nähdä mitä se näyttäisi muina värivaihtoehtoina, niin yksi kuvista on yhteisön toimesta photoshopattu useille eri värivaihtoehdoille.Mikä alla olevista värivaihtoehdoista on oma suosikkisi? Lisää kuvia löydät tästä Imgurin kuvakansiosta