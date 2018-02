PlayStation VR -laseja myydään alehintaan – Jatkuuko hintojen lasku edelleen?

Virtuaalitodellisuuslasien hinnat laskivat viime vuonna jyrkästi ja Sony näyttäisi kokeilevan miten kysyntä käyttäytyy vieläkin alhaisemmilla hintatasoilla. Sony nimittäin markkinoi Yhdysvalloissa kahden viikon ajan (18. helmikuuta alkaen) Virtuaalitodellisuuslasien hinnat laskivat viime vuonna jyrkästi ja Sony näyttäisi kokeilevan miten kysyntä käyttäytyy vieläkin alhaisemmilla hintatasoilla. Sony nimittäin markkinoi Yhdysvalloissa kahden viikon ajan (18. helmikuuta alkaen) PlayStation VR -laseja huokeaan 199,99 dollarin hintaan

Sonyn 200 dollarin PSVR-pakettiin kuuluu itse lasien lisäksi niiden käyttöön vaadittava kamera sekä Gran Turismo Sport -peli. Myyntiin on tulossa myös kaksi muuta bundlea: toisessa lasien kylkeen on pakattu Doom VFR -peli ja toisessa on Skyrim VR sekä kaksi PlayStation Move Motion -ohjainta. Viimeksi mainitut paketit maksavat 299,99 ja 349,99 dollaria.



Syy Gran Turismo- ja Doom-pakettien isoon hintaeroon liittyy PlayStation VR:n laitteistoversioon. Sata dollaria halvemmassa GTS-paketissa myydään vanhaa PSVR-versiota, joka ei tue esimerkiksi HDR:ää. Doom-paketin sisältä löytyy vuorostaan viime syksynä esitelty uusi versio (CUH-ZVR2).



Sony markkinoi samoja paketteja samaan hintaan viime syksynä osana Black Friday -kampanjaa. Toivon mukaan alhaisemmat hinnat saapuvat joskus myös Eurooppaan.