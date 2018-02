Piilaaksossa asumisen hinta – Kolmannes palkasta menee asuntolainan lyhennykseen

Googlella, Applella ja muilla Piilaakson isoilla teknologiayrityksillä työskentelevät ohjelmistoinsinöörit tienaavat erinomaisesti, mutta yhtälailla heillä menee ja muilla Piilaakson isoilla teknologiayrityksillä työskentelevät ohjelmistoinsinöörit tienaavat erinomaisesti, mutta yhtälailla heillä menee huikeita summia kuukausittain asuntolainojen lyhennyksiin

Tuoreen tutkimuksen mukaan Applella työskentelevien insinöörien palkasta menee kolmannes asuntolainan lyhentämiseen jos he asuvat yhtiön päämajan lähistöllä. Googlen insinööreillä palkasta menee lähes yhtä paljon asuntolainan lyhentämiseen, 32 prosenttia. Tutkimuksen on tehnyt asuntojen mediaanihintoja ja palkkatilastoja vertailemalla Open Listings.



Keskimäärin San Franciscon alueella toimivien suurten teknologiayritysten työntekijöiden palkasta 28 prosenttia menee lyhennyksiin. Yritysten päämajojen lähistöllä asuntojen mediaanihinnat olivat noin 1,2 miljoonaa dollaria ja palkka oli keskimäärin 210 000 dollaria. Vaikka iso osuus palkasta meneekin lainojen maksuun, ei Piilaksossa näyttäisi olevan tällä hetkellä hädän päivää, sillä asuntojen hinnatkin ovat kovassa nousussa. Asunto yritysten päämajojen läheisyydessä on siis paitsi koti, niin se on myös järkevä sijoitus.