Islannissa kuluu sähköä jo enemmän bitcoin-louhintaan kuin asumiseen

Islanti on tunnettu komeista maisemistaan ja vulkaanisesta maaperästä, mutta virtuaalivaluuttapiireissä maa tunnetaan houkuttelevana maana perustaa louhintabisnes. Koska Islannin maaperä on vulkaanisesti hyvin aktiivinen, on myös energia siellä edullista – ja halpaa energiaa bitcoin-louhijat havittelevat.