Toimeentulotuen maksaminen häiriintyi – Lahdessa tietojärjestelmä valjastettiin bitcoin-louhintaan

Haittaohjelma on aiheuttanut laajalti ongelmia Lahden tietopalveluissa, muun muassa terveysasemien potilastietojärjestelmät ovat kärsineet käyttökatkoksista kun koneet ovat jauhaneet rikollisille bitcoineja. Esimerkiksi ajantasaiset potilaskertomuksen tiedot eivät näkyneet terveysasemien työasemissa ja hammashoitoloissa. Laboratoriovastaukset tai röntgenkuvat eivät siirtyneet lainkaan eikä sähköiset reseptitkään ole toimineet.Häiriöitä on lisäksi ollut kaupungin verkkosivuilla, sähköpostissa ja kirjastojen järjestelmissä. Myöskään toimeentulotuet eivät lähteneet maksuun.Ongelmat havaittiin viime viikon torstaina ja bitcoin-haittaohjelmaa on poiistettu pääteasemista viikonlopun ajan.Maailmalla julkishallinnon järjestelmiin on vuorostaan levinnyt Coinhiven Monero-louhintaohjelma. Jopa 4200 verkkosivuston epäillään saastuneen