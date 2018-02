HomePod ja Siri jäivät avustajatestissä hännänhuipuksi

Näin on tehnyt myös Loup Ventures , joka on tehnyt astetta tieteellisemmän testin älykaiuttimista ja niissä käytetyistä avustajista. Monet testaajat ovatkin jo huomanneet Applen laitteen puutteet, mutta monet niistä eivät edes kerro itse avustajasta, vaan yleisemmin ominaisuuksista.HomePod on tarkoitettu ainoastaan ihmisille, joilla liki kaikki on Applea. Sitä ei ole suunniteltu esimerkiksi Android-puhelimia tai Spotifyä käyttävälle, vaan Applen ekosysteemiin tulee panostaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi laitteesta ei löydy esimerkiksi Bluetoothia tai mitään liitäntöjä.Äänenlaatua on kiitelty tosin lähes universaalisti, joskin yli 300 euron hinta sen vaatiikin. Niinpä laite kilpailee pikemminkin Google Home Maxin hintakategoriassa kuin Amazon Echojen kanssa.Avustajan osalta nyt on selvinnyt, että Applella on vielä paljon parannettavaa. Testin ylivoimaiseksi voittajaksi selviytyi Google Assistant, joka löytyy Google Home -älykaiuttimista ja Android-laitteista. Se osasi vastata peräti 81 prosenttiin kysymyksistä. Amazonin Echo-kaiutinten Alexa puolestaan pystyi 64 prosenttiin ja Harman Kardonin kaiuttimesta löytyvä Microsoftin Cortana 57 prosenttiin.Siri onnistui vain juuri ja juuri yli puolessa kysymyksistä. Testaaja kuitenkin huomauttaa, että Siri ymmärsi liki kaikki kysymykset, vaikka onnistuikin vastaamaan vain 52,3 prosenttiin niistä.Kaikkiaan testissä kysyttiin 782 kysymystä ja Applen suoritus olisi ollut merkittävästi parempi, jos se osaisi ollenkaan vastata esimerkiksi navigaatiokysymyksiin. Testaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä HomePodin suoritukseen ottaen huomioon sen uutuuden.