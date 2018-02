VLC-soitin päivittyi, mukana vihdoin odotetuin ominaisuus: Chromecast

VLC, eli VideoLAN Client, on juuri päivittynyt uuteen versioon. VideoLAN on julkaissut suosituin mediasoittimen 3.0-version, joka tuo mukanaan melkoisen olennaisia uudistuksia ja päivityksiä.

Versio on saatavilla kaikilla VLC:n tukemilla alustoilla niin mobiilisti kuin työpöytäkoneillakin ja tarjoaa mm. HDR-videotuen ja laitteistoa käyttävän koodauksen. Tärkeimpänä uutena ominaisuutena voidaan kuitenkin pitää Chromecastin tukea.Yksi ehdottomasti sovelluksen toivotuimmista ominaisuuksista on vihdoin tuotu huippusuosittuun toistimeen, joka tarkoittaa, että jatkossa monimuotoiset videotiedostot saa helposti paitsi toistettua, niin myös lähetettyä ulkoiselle televisiolle tai muulle näytölaitteelle, johon on kiinnitetty Googlen Chromecast-laite.Valitettavasti Chromecast-tuki on rajattu 3.0-versiota pienemmälle käyttäjäkunnalle. Vaikka 3.0 on saatavilla mm. Androidille, Chrome OS:lle, Android TV:lle, Linuxille, macOS:lle, iOS:lle, Apple TV:lle ja Windowsille, niin vain kahdella ensimmäisellä pystyy käyttämään Cast-ominaisuutta.Tässä vaiheessa Chromecast-tuki onkin beetaominaisuus, jonka toimivuudesta ei ole täyttä taetta. Ehkäpä versiossa 3.5 näemme ominaisuuden vihdoin myös muilla alustoilla.VLC on tehnyt paljon työtä sen eteen, että yksi versio toimii joka laitteella (joskin ominaisuuseroja voi olla, kuten mainittua), ja tämä tarkoittaa helpompaa urakkaa tulevien päivitysten kohdalla.VLC:n uudet työpöytäversiot löydät täältä . Mobiililaitteisiin sovelluksen saa sovelluskaupasta. Mikäli haluat lukea lisää päivityksestä, siitä kerrotaan enemmän yhtiön sivuilla