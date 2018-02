Nestiä myllätään: Perustaja jätti yhtiön, Nest takaisin osaksi Googlea

Yksi älykoti-ideologian kantavimmista äänistä on vuosien ajan ollut Nest Labs, tai lyhyemmin Nest. Googlen vuonna 2014 ostama yhtiö on luonut vuosien varrella muutamia merkittäviä älykodin peruspilareita, joihin lukeutuu erityisesti älytermostaatti, älykkäät hälyttimet sekä turvakamera.

Vaikka vielä muutama vuosi sitten Nestiä voitiin pitää yhtenä markkinoiden lupaavimmista älykotiyhtiöistä, ja olihan Googlen noin 3 miljardin euron kauppasummaan jokin syy, niin Nest ei ole onnistunut sementoimaan asemaansa aivan haluamallaan tavalla.Älykotilaitteistoja on nykyisin tarjolla valtaisasti ja koko sekasotku on helposti kovin hämmentävä, eikä Nestin tuotteilla voi täyttää koko kotia, koska sen laitteita löytyy vain kovin rajatusti eri kategorioista.Tällä viikolla Nest onkin kertonut parista melkoisen isosta uudistuksesta. Niistä tärkein on fuusioituminen takaisin emo-Googleen, joka tarkoittaa yhä läheisempää yhteistyösuhdetta hakujätin ja sen tuotteiden kanssa. Erityisesti suhde Googlen älykotilaitteiden ja -palveluiden, kuten Google Homen, kanssa tulee varmasti tiivistymään.Heti ilmoituksen jälkeen yhtiöllä oli kuitenkin myös muuta tiedotettavaa.Hieman synkempänä uutisena voidaan pitää, että Nestin perustajiin kuulunut, entinen Applen insinööri, Matt Rogers jättää yhtiön. Rogers perusti yhtiön yhdessä toisen entisen Apple-työntekijän Tony Fadellin kanssa 2011. Fadell jätti yhtiön 2016, joten Rogersin jälkeen Nestissä ei ole alkuperäisiä perustajia.Rogers kertoi lähdöstään Twitterissä , jossa hän mainitsi, että jatkossa käyttää enemmän ajastaan Incite-projektin parissa.