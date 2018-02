Supersankarielokuvien synkempi puoli esiin: Ensimmäinen traileri Venom-elokuvasta

Supersankarielokuvien on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut niin yllin kyllin, että monet ovat menettäneet innostuksen uusille julkaisuille täysin. Toki välistä jotain uutuuden villitystä aiheuttavat mm. Gal Gadot'n tähdittämä Wonder Woman, mutta mitäpä Marvel-elokuvan pitäisi tarjota, että se vielä innostaisi? Supersankarielokuvien on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut niin yllin kyllin, että monet ovat menettäneet innostuksen uusille julkaisuille täysin. Toki välistä jotain uutuuden villitystä aiheuttavat mm. Gal Gadot'n tähdittämä Wonder Woman, mutta mitäpä Marvel-elokuvan pitäisi tarjota, että se vielä innostaisi?

Kenties vastaus löytyy Sonyn ja Marvelin yhteistyön uusimmasta tuotoksesta. Kyse on tällä kertaa supersankarin sijaan superpahiksesta, tai pikemminkin kenties antisankarista, sillä valkokankaat valtaa myöhemmin tänä vuonna tummanpuhuva Venom.



Venom on tietysti erityisesti Hämähäkkimies-sarjiksista ja -elokuvista tuttu hahmo, joka on yksi Peter Parkerin pahimmista vihollisista. Elokuvassa Symbiootin valtaansa ottamaa Eddie Brockia näyttelee mm. Mad Maxina ja Batman-elokuvien Banena tunnettu Tom Hardy.



Sony on julkaissut elokuvasta ensimmäisen teaser trailerin, jonka näet alta. Vajaan parin minuutin trailerista saakin sen kuvan, että elokuvassa on tarjolla niin synkkää tarinankerrontaa kuin toimintaakin. Elokuvan ensi-ilta on lokakuussa.