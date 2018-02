Kiina toi Terminatorin kasvojentunnistuksen poliiseille

kuva: China News Service

Nelisen vuotta sitten toi myyntiin Google Glass-älylasit , joiden tärkein rajoitus ohjelmoijille oli, että lasitsaa tunnistaa kasvoja millään muotoa. Neljässä vuodessa kasvojentunnistustekniikka on hypännyt eteenpäin hurjaa tahtia. Jo Google Kuvien kasvontunnistus on välillä jopa pelottavan tarkka - ja huippupuhelimista nykyisin löytyvä kasvojentunnistus antaa viitettä nopeudesta.Kiina toi lasit testikäyttöön jo viime vuonna ja niiden avulla on saatu jo kiinni seitsemän törkeästä rikoksesta epäiltyä. Testit on suoritettu rautatiehenkilökunnan kokeiluna, nimellisesti tarkoituksena napata väärällä henkilöllisyydellä matkustavat junamatkustajat.Luonnollisesti ihmisoikeusjärjestöt eivät ole kovinkaan innoissaan teknologiasta.edustaja kritisoi älylasien käyttöä kärkkäästi The Wall Street Journalin haastattelussa . Pelkona on, että Kiina voi puristaa maan oppositiotoimijat entistä ahtaammalle lasien teknologian avulla.Kiina luonnollisestikaan ei juuri välitä yksityisyydensuojan perään huutelevien mielipiteistä, vaan valtio on kerännyt jo vusoein ajan biometristä tietokantaa kansalaisistaan, jonka avulla valvonta on helpompaa. Orwellinkirjan henki elää ja voi hyvin..