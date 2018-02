Feikkipornon vastainen taistelu jatkuu – Reddit kielsi levittämisen

Viime kuukausina aktiivisena käynyt keskustelu feikkipornosta on kiihtynyt kun ensin PornHub ilmoitti lisäävänsä sen kiellettyjen sisältöjen listalle ja nyt Reddit on päättänyt kieltää feikkipornon levittämisen kuvien tai videoiden muodossa.

Feikkipornoksi kutsutaan aikuisviihdevideoita tai -kuvia, joissa esiintyvien henkilöiden kasvot on editoitu näyttämään joltakin muulta. Erityisen suosittua on ollut muokata videopätkiin julkkisten kasvoja. Redditin feikkipornokielto on siinä mielessä keskeinen, että koko ilmiö lähti leviämään laajemmin palvelun r/deepfakes-keskustelualueella, jonne lisättiin myös ohjeet feikkipornon tekemiseen tekoälyohjatusti.Reddit on tunnettu vapaamielisestä suhtautumisesta palvelussa käytäviin keskusteluihin ja palvelu pyrkii kontrolloimaan keskusteluiden aiheita mahdollisimman vähän. Joissain tapauksissa aiheet menevät kuitenkin linjausten yli. Feikkipornon yleistymistä Redditin tai PornHubin kiellot tuskin estävät, vaan ilmiö siirtyy kasvamaan muihin palveluihin.