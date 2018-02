PornHub kielsi feikkipornon

Verkon suosituimpiin nettipornosivustoihin lukeutuva PornHub on päättänyt kieltää täysin niin sanotun feikkipornon eli käytännössä tekoälyn avulla muokattujen pornovideoiden lataamisen palveluun. Verkon suosituimpiin nettipornosivustoihin lukeutuvaon päättänyt kieltää täysin niin sanotun feikkipornon eli käytännössä tekoälyn avulla muokattujen pornovideoiden lataamisen palveluun. PornHubin mukaan sillä on nollatoleranssi luvattomaan pornoon liittyen.

Tekoälyalgoritmien kehityksen ansiosta videoilla esiintyvien ihmisten kasvojen vaihtaminen on tullut mahdolliseksi, mikä on herättänyt verkossa feikkipornoksi kutsutun trendin, jonka keskiössä on muokata olemassaolevien pornovideoiden näyttelijöiden kasvojen tilalle jonkun julkkiksen kasvot.



Feikkipornotehtailun hermokeskukseksi on muodotunut Redditin r/deepfakes-keskustelualue, josta löytyy kattavat ohjeet feikkipornopätkien tekemiseen.



PornHubin mukaan se aikoo poistaa kaikki feikkipornovideot, jotka tulevat ylläpitäjien tietoon. Aiemmin Gfycat ja Discod ovat päättäneet keiltää feikkipornon levittämisen.