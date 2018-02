PlayStation 4 saa uuden päivityksen – Tämä muuttuu

Sony PlayStation 4 :lle ja PlayStation 4 Pro:lle myöhemmin keväällä ilmestyvästä firmware-päivityksestä. Tuleva päivitys tunnetaan versionumerolla 5.50 (koodinimi KEIJI). on julkaissut ensimmäisen beta-version:lle ja:lle myöhemmin keväällä ilmestyvästä firmware-päivityksestä. Tuleva päivitys tunnetaan versionumerolla 5.50 (koodinimi KEIJI).

Päivityksen mukana tulee peliajanhallinta, jonka avulla vanhemmat voivat määritellä lapsilleen päivittäisen pleikka-ajan. Kun peliaika lähenee loppuaan, konsoli ilmoittaa siitä lapselle jotta hän osaa varautua tallentamaan peliedistymisensä ajoissa. Uutta on myös mahdollisuus vaihtaa PlayStation 4:n taustakuva vapaavalintaiseen omalta USB-massamuistilta (Näin vaihdat taustakuvan PlayStation 4:ssä: Settings > Themes > Select Theme > Custom > Select Image > USB Storage Device).



Musiikkia voi myös kuunnella taustalla PlayStation Now -pelisessioiden. Ominaisuus ei välttämättä toimi jos pelaa peliä digitaalisena kopiona tai levyltä.



PS4 Pro:lle on lisäksi tulossa järjestelmätason Supersampling-tila, joka parantaa PS4-pelien kuvanlaatua HD-televisioilla pelattaessa. Käytännössä järjestelmä skaalaa kuvanlaatua korkeammalle ja skaalaa sen jälkeen uudelleen parannetun kuvanlaadun alaspäin television tarkkuuteen sopivaksi.