Google alkaa myydä hotellivarauksia hakukoneensa kautta

Hotellien hakeminen ja vertailu on matkasuunnitelmien perustehtäviä ja sen verran suurta kansanhupia, että hotellivertailupalveluita mainostetaan suomalaisessakin televisiossa jatkuvalla syötöllä. Google on niin ikään tarjonnut hotellien vertailua hakukoneessaan ja tulevaisuudessa myös hotellivaraukset voi tehdä suoraan Googlen kautta.

Tietyn alueen tai paikkakunnan hotelleja voi hakea Googlella "Hotels in X" -hakutermillä, jossa X on haluttu paikkakunta. Google esittää käyttäjälle hotellien sijainnit kartalla, huoneiden hintatiedot sekä käyttäjäarvostelut. Lisäksi Google ohjaa tekemään varauksen kilpailevien palveluiden kautta.



Hotellihaku ja -varaus on integroitu mobiilihaun lisäksi Google Mapsin mobiilisovelluksiin, joten jatkossa varauksen voi tehdä Googlelta eikä kolmannen osapuolen palvelusta. Google on lisäämässä myös mahdollisuuden varata lentoja mobiilihakuunsa.



Google ei täsmentänyt missä maissa hotellivaraus ja lentovaraus otetaan käyttöön ja millaisella aikataululla.