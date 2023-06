Mac muuttuu pelikoneeksi: Windowsin pelit pyörivät

Täysin ilman tuulettimia, akkukesto järisyttävän hyvä.. Nämä asiathan me tiedämme jo varsin hyvin Applen nykyisistä, yhtiön omaa suoritinarkkitehtuuria käyttävistä tietokoneista. Mac onkin kaapannut itselleen aina vain isompaa siivua läppäreiden markkinasta, jopa niiden joukossa jotka eivät muuten Applen tuotteista juurikaan perusta.

Mutta sitten on yksi tietokonemaailman linnoitus, jota Apple ei ole oikeastaan koskaan onnistunut itselleen nappaamaan: pelaajat.

Mutta tähän saattaa tulla muutos, sillä kaiken mahdollisen Applen WWDC -tapahtumassa julkistetun alle jäi piiloon yksi yksityiskohta, joka saattaa olla valtava muutos jatkoa ajatellen. Yhtiö on päättänyt paikata Maccien ikuisen ongelman, eli vähäisen pelitarjonnan, samalla tavalla kuin asia on ratkaistu Linuxilla.

Apple on julkistanut kampanjan, joka kosiskelee peliyhtiöitä ja sen nimi on yksinkertaisesti "Bring your game to Mac" - eli tuo pelisi Macille. Moottorina muutoksessa on avoimen lähdekoodin CrossOver -rajapinta. CrossOver toimii pitkälti samalla tavalla kuin Valven kehittämä Proton, jonka avulla lähes kaikki Windows-pelit on saatu pyörimään Linuxllla.



Itse asiassa sekä Protonin että CrossOverin taustalla on osittain sama yhtiö, CodeWeavers. CodeWeaversin ratkaisu taas pohjautuu pitkälti Wine-emulaattoriin, jota on vain viety askel askeleelta enemmän pelaajien tarpeisiin sopivaksi.

Valven oma Steam Deck on elävä esimerkki siitä, miten toisen alustan pelit saadaan kuin saadaankin pyörimään sulavasti myös toisella käyttöjärjestelmällä. Steam Deck pohjautuu siis Linuxiin ja Windows-pelit pyörivät sen päällä juurikin Protonin avulla. Nyt siis Apple haluaa toistaa tempun Maceille ja houkuttelee Windows-kehittäjiä tekemään vaadittavat, kohtuullisen pienet muutokset peleihinsä, jotta ne pelaisivat sellaisenaan myös Maceilla.

Itse asiassa Applen ei tarvitse välttämättä odotella edes peliyhtiöiden avauksia, sillä Redditissä ovat ensimmäiset vapaaehtoiset jo ryhtyneet töihin ja mm. Diablo IV on saatu pyörimään M1 Max -piirisarjaa käyttävällä Macilla.

Aivan henkeään pidätellen ei kannata pelien suorituskykytuloksia odotella, sillä Ars Technica muistuttaa siitä, että Applen omat piirit on suunniteltu tehokkaaseen, mutta jatkuvaan suorituskykyyn. Peleissä taas usein pullonkaulaksi muodostuu nimenomaan hetkittäinen suuri laskentatehon tarve - vaikkapa kiivaimmissa taistelukohtauksissa, joissa on paljon hahmoja näkyvissä samalla kertaa. Näissä tilanteissa Applen nykyinen piirimallisto jää Intelin ja AMD:n jalkoihin, vaikka M-sarjan piirit hakkaavatkin x86 -maailman tehojen ja virrankulutuksen suhteessa heittämällä.

Apple kuvaa pelien siirtoa Windowsilta Macille yksityiskohtaisesti omassa videoiden sarjassaan.