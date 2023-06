Apple Vision Pro -virtuaalilasit - Tällaiset ne ovat ja näin paljon ne maksavat

Applen on huhuttu kehittävän omia virtuaalilasejaan jo vuosien ajan, mutta sitkeistä huhuista huolimatta mitään ei ole kuulunut. Ei, ennenkuin nyt.

Tänään julkaistut Vision Pro -lasit ovat laajennetun todellisuuden lasit, eli niiden avulla voidaan yhdistää lasien luomaa virtuaalitodellisuuden kuvaa lasien läpi näkyvään "tavalliseen" todellisuuteen.

Mutta Apple ei olisi Apple, jos kokonaisuutta ei olisi mietitty viimeisen päälle: yhtiö on kehittänyt lasien tueksi myös kolmiulotteisen käyttöjärjestelmän, jossa sovelluksia voidaan pamauttaa uusina ikkunoina käyttäjän näkökenttään, yhdistäen niitä tarvittaessa lasien takaa näkyvään todelliseen tilaan.

Lasien oikeasta reunasta löytyy painike, jolla voi suoraan säätää sitä, miten suuren osan lasien luoma 3D-maailma ottaa näkyvästä kuvasta - ja miten isosti "oikea maailma" päästetään näkökenttään läpi.





Lasien julkaisun yhteydessä kerrottiin Disneyn olevan tärkein yhteistyökumppani lasien sisältöjen osalta. Disney aikoo tuoda omaa sisältövalikoimaansa laajalti tarjolle Applen uusille laseille ja ilmeisesti vuoden mittaan aina vain isommassa määrin.

Kummallekin silmälle on tarjolla 23 miljoonaa pikseliä tarjoava näyttö, eli kumpaakin silmää kohden on käytössä tarkempi näyttö kuin 4K -television tarkkuus on. Suorittimena laseissa käytetään Applen omaa M2-suoritinta, eli täsmälleen samaa, jota Apple käyttää Mac-tietokoneissaankin. Lasit ovat siis itsessään tietokone, joka ei tarvitse puhelinta tai tietokonetta avukseen.

Lasien hinta Yhdysvalloissa on 3499 dollaria. Yllättävintä on kenties se, että Apple lipesi tällä kertaa perinteistään pahasti - lasien myynti alkaa vasta vuoden 2024 alkupuolella. Eli odotettavaa on vielä vähintäänkin 7 kuukauden ajan.