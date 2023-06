Windowsin piirto-ohjelmaan tumma teema

Microsoft on jatkanut Windows 10 myötä aloittamaansa toimintamallia ja viilailee pala kerrallaan Windowsia askel askeleelta paremmaksi. Toisinaan muutoksia tapahtuu pellin alla ja toisinaan muutokset ovat selkeämmin näkyvissä olevia.

Tällä kertaa uudistuslistalle on päätynyt ikoninen, Windowsin mukana toimitettava piirto-ohjelma eli Microsoft Paint. Näkyvin uudistus on se, että ohjelma tukee vihdoin tummaa tilaa. Eli jos Windowsin tumman teeman on ottanut käyttöön, muuttuvat kaikki sitä tukevat ohjelmatkin käyttämään tummaa teemaa. Näin siis tapahtuu nyt myös uudistetun Paintin yhteydessä.

Samalla Paintiin tulee pieniä parannuksia muutenkin, mm. zoomaus on jatkossa aiempaa tarkempi. Paint oli pitkään käytännössä täysin ilman uudistuksia, kunnes Windows 11 myötä se uudistui isolla kädellä vuonna 2021.

Microsoftin mukaan uusittu Paint on tällä hetkellä jakelussa ainoastaan Windows Insider -kokeilukäyttäjille, mutta siirtyy jakeluun myös muille Windows 11 käyttäjille loppuvuodesta. Samassa päivityksessä Windows 11 saa vihdoin natiivin tuen myös RAR-tiedostojen avaamiselle suoraan tiedostojenhallinnan kautta.



