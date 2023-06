Japani sallii verkosta löytyvien tietojen käytön tekoälyn koulutukseen, ei riko tekijänoikeuksia - mutta..

Tällä viikolla verkossa on levinnyt villi uutinen siitä, miten Japanista tuli yksi ensimmäisistä maista, joka sallii laajojen tietomassojen käyttämisen tekoälyn kouluttamiseen ilman pelkoa tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Uutisesta ovat kohkanneet tekoäly-yhteisön lisäksi mm. teknologiamediat. Mutta asiassa on pieni väärinymmärrys: kyseessä on jo vuonna 2012 säädetty laki, joka sallii tiedonlouhimisen kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Hieman vastaavia lakeja on useissa maissa ja niiden avulla esimerkiksi voidaan rakentaa verkkosivuja tarkkailevia botteja - vaikkapa botti, jota tarkistaa tuotteiden hinnat verkkokaupasta joka päivä ja tekee niistä hintavertailupalvelun, ilman varsinaista lupaa verkkokaupalta itseltään.

Tähän pykälään liittyen Japanin teknologiasektorista vastaava ministeri Keiko Nagaoka viittasi hiljattain parlamentissa (artikkeli japaniksi), kun häneltä kysyttiin tekoälyn suhteesta tekijänoikeuksiin.



Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että Nagaoka itsekin mainitsi vastauksessaan, että laki sallii laissa kuvatun toiminnan, mutta vain siten, että luvatonta tiedonlouhintaa käytetään vain kun sen käyttö on välttämätöntä - ja kun tekijänoikeuksien omistajien oikeudet eivät ole "kohtuuttomasti" rikottuja.

Eli yhteenvetona voisi sanoa, että Japanikaan ei ole antanut avointa shekkiä tekoäly-yhtiöille sen suhteen, voidaanko verkkosisältöä käyttää vapaasti tekoälyn koulutukseen vai ei. Pikemminkin näyttää siltä, että lakipykälä on sopivan hähmäinen, jotta siitä tulee syntymään tulevina vuosina meheviä oikeusriitoja myös nousevan auringon maassa.