Ensimmäinen Chromecast ei enää saa päivityksiä

Google kertoo tukisivuillaan, että ensimmäisen sukupolven Chromecast-laite ei enää saa päivityksiä. Asian huomasi 9to5Google -sivusto.

Google ilmoittaa tukisivuillaan, että ensimmäisen sukupolven Chromecastin tuki on päättynyt, mikä tarkoittaa, että nämä laitteet eivät enää saa ohjelmisto- tai tietoturvapäivityksiä, eikä Google tarjoa niille teknistä tukea. Googlen mukaan käyttäjät voivat huomata suorituskyvyn heikkenemistä.

Vuonna 2013 julkaistu Chromecast sai viimeisen päivityksen marraskuussa 2022 eli laitetta päivitettiin peräti yhdeksän vuoden ajan.





Toisen ja kolmannen sukupolven Chromecastit sekä Chromecast Ultra saavat edelleen päivityksiä.

Nämä Chromecastit liitetään television HDMI-porttiin ja sisältö toistetaan älypuhelimen avulla. Nykyään Chromecastit on korvattu Chromecast with Google TV -laitteilla, joissa on Google TV -käyttöliittymä ja oma ohjain laitteen hallintaan.

Uusimpia vaihtoehtoja ovat Chromecast with Google TV 4K ja Chromecast with Google TV HD, mikäli käytössä on vielä vanhempaa mallia oleva Chromecast.