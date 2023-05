Windows tukee vihdoin RAR-tiedostoja natiivisti

Windows on vuosikymmenten saatossa oppinut aina vain uusia temppuja ja näin ollen tarve erillisille hyötysovelluksille on vähentynyt vuosi vuodelta. Mutta on yksi sovellus, joka lähes kaikkien Windows-tehokäyttäjien tietokoneilta löytyy - vaikka sitä tuleekin käytettyä kohtuullisen harvoin.

Nimittäin legendaarisen löysästä kokeilujaksostaan tunnettu WinRAR -pakkausohjelma. WinRARin tärkein käyttötarkoitus valtaosalle Windows-käyttäjistä on tietysti .rar -tiedostojen avaaminen ja purkaminen. RAR-pakkausformaatti on ollut aina selkeästi kilpailijaansa ZIP-formaattia tehokkaampi, eli sen avulla on saatu puristettua tiedostot pienempään tilaan kuin ZIPin avulla.

ZIP-tiedostot Windows on osannut avata suoraan jo vuosien ajan, joten niiden avaamiseen ei ole täytynyt asentaa mitään lisäohjelmia, mutta RAR on aina vaatinut jonkin ohjelman asentamisen, jotta tiedostot aukeavat Windowsissa. Useimmille valinta on osunut aina WinRARiin, vaikkakin myös avoimen lähdekoodin pakkausohjelmistot, kuten 7zip ovat kasvattaneet vuosien saatossa suosiotaan.



WinRARin erikoisin piirre on ollut aina se, että ohjelma on sinänsä maksullinen ja siitä alkaa asennuksen yhteydessä kokeilujakso. Erikoista on se, että kokeilujakso ei oikeastaan koskaan pääty - eli WinRAR toimii asennuksen jälkeen vaikka hamaan maailmanloppuun asti, ilman lisenssin ostamista.

Nyt kuitenkin Microsoft on ilmoittanut pientä maanjäristystä vastaavasta muutoksesta Windowsiin: Windows 11 alkaa tukemaan suoraan .rar -tiedostoja ja niiden lisäksi myös useita muita pakkaustiedostoja (mm. .tar ja .7z -tiedostoja). Eli mitään erillistä ohjelmaa ei enää jatkossa tarvita. Microsoft käyttää uusien tiedostoformaattien tukemiseen avoimen lähdekoodin libarchive -kirjastoa.

Uuden Windows 11 -jakelun mukana toki tulee paljon mediaseksikkäämpääkin lisähärpäkettä, kuten Windowsiin täysin integroitu tekoäly - mutta meille vanhan liiton nörteille .7z, .gz ja .rar -tiedostojen natiivi tuki on se tärkein uudistus uudessa versiossa. Microsoftin mukaan uusi Windows 11 kokeiluversio siirtyy jakeluun lähiaikoina Windows Insider -kanavaan kuuluville ja tavallisille käyttäjille todennäköisesti loppuvuodesta.