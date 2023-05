Päivän diili: Samsungin suuren Odyssey Ark -pelinäytön hinta laski merkittävästi

Samsung toi Odyssey Ark -pelinäytön Suomessa myyntiin viime vuoden elokuun lopulla peräti 2999 euron hintaan, mutta nyt tämän suuren pelinäytön saa huomattavasti edullisemmalla hinnalla.

Odyssey Ark (G97NB) -pelinäyttö maksaa nyt 1899 euroa eli hinta on laskenut alkuperäisestä suositushinnasta peräti 1100 euron verran. Kyseessä on alin hinta, jolla tätä näyttöä on myyty.

Odyssey Ark erottuu monista muista pelinäytöistä sen suuren koon ansiosta. Ark on kooltaan peräti 55-tuumainen. Näytössä on 165 hertsin virkistystaajuus ja tarkkuuden osalta käytössä on 3840 x 2160 -resoluutio.

Näyttöä voidaan käyttää eri tavoin. 1000R-kaarevuutta hyödyntävä Ark voidaan normaalin vaakatason lisäksi asettaa pystyasentoon. Flex Move Screen -ominaisuuden avulla käyttäjä voi säätää näytön kokoa 55-27 tuuman välillä, muuttaa näytön asentoa ja vaihtaa jopa kuvasuhdetta välillä 16:9, 21:9 ja 32:9.

Multi View -ominaisuuden avulla ruudun voi jakaa jopa neljäksi näytöksi vaakatasossa. Pystyasennossa näytön voi jakaa kolmeen osaan Cockpit Modessa.





Näytön tekniset tiedot ja ominaisuudet

