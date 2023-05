Opas: Näin valitset robottiruohonleikkurin

Kevät on aika, jolloin monella siintää jo näköpiirissä edessä oleva omakotitalon nurmikon kasvukausi. Osa odottaa sitä kauhulla, osa ilolla. Heille, keitä ruohonleikkaus ei juurikaan kiinnosta harrastuksena, on tekniikka tuonut helpotusta robottiruohonleikkurin muodossa. Mutta miten valita oikeanlainen robottiruohonleikkuri?

Olemme vuosien mittaan testanneet useita robottiruohonleikkureita, pitkän kaavan kautta ja päätimme tiivistää kokemuksemme tähän oppaaseen. Robottiruohonleikkurin valinnassa on kourallinen asioita, jotka kannattaa selvittää itselleen sellaista harkitessa.

Mutta ensimmäisenä se tärkein kysymys...

Kannattaako robottiruohonleikkurin osto?

Kokemuksemme muutaman kesän osalta osoittaa, että vastaus tähän on vahvasti kyllä. Robottiruohonleikkurin osto on kannattava ostos. Roboleikkuri on kenties yksi näppärimmistä arjen apulaisista ja käytännössä siitä syntyy iso kasa hyötyjä.

Ajan säästö. Jos pihaa on enemmän kuin postimerkin pinta-alan verran, kesässä tuhrautuu helposti kymmeniä tunteja ruohonleikkaukseen käsipelillä. Yleensä ruoho tulee leikattua vieläpä juuri kauneimpina kesäpäivinä, jolloin omalle ajalle voisi keksiä parempaakin tekemistä.



Lopputulos. Testeissämme robottiruohonleikkuri piti nurmikon läpi kesän täydellisenä, olipa piha sitten millainen tahansa. Eli tyypillistä "kaksi päivää kaunis, kaksi viikkoa karmea" -tilannetta ei pääse käymään, jossa nurmikko on siistin näköinen vain hetki sen ajamisen jälkeen. Syynä tähän on tietysti se, että robottiruohonleikkuri leikkaa pihaa jatkuvasti, ei vain silloin tällöin.

Naapurisopu. Robottiruohonleikkurit ovat käytännössä äänettömiä, etenkin perinteiseen polttomoottorilla toimivaan ruohonleikkuriin verrattuna. Joten sunnuntaiaamuna kello kahdeksan käyntiin kiskaistu polttomoottorikone ei enää rassaa naapurisopua.

Myös rahallisesti käyttökustannukset ovat kokemuksemme mukaan merkittävästi pienemmät kuin polttomoottoria käyttävissä malleissa. Toki, robottiruohonleikkuri maksaa ostohetkellä paljon, joten rahallista säästöä tuskin saadaan varsinaisesti aikaiseksi ensimmäisten vuosien aikana. Lisäksi sähkön ja bensiinin hintojen heittely vaikeuttaa tässä suhteessa vertailua hyvinkin paljon.

Toki, miinuspuolella voidaan katsoa olevan kuntoilun puute, jota ruohonleikkurin työntämisestä saa - mutta silloin kenties tulee kaivettua lenkkikengät kaapista kumisaappaiden sijaan.

Tärkein valintakriteeri: Pihan koko

Aivan ylivoimaisesti tärkein kriteeri robottiruohonleikkurin ostossa on pihan koko. Missään nimessä ei kannata harkita alimittaisen leikkurin ostamista, koska leikkureiden suositellut pihakoot on laskettu varsin tarkkaan ja oikein. Eli 1000m2 pihalle ei kannata ostaa 500m2 pihelle tarkoitettua leikkuria.

Käytännössä robotin akun koko ja robotin leikkausnopeus ovat yhdistelmä, josta robotin ilmoitettu suurin pihan pinta-ala muodostuu. "Alimittainen" leikkuri joutuu leikkaamaan käytännössä ympäri vuorokauden ehtiäkseen leikkaamaan pihan suunnitellussa ajassa. Eli tässä on kohta, jonka osalta ei kannata missään nimessä tinkiä.

Onko pihalla mäkiä?

Rinnetontit ovat oma erikoisuutensa, joiden osalta kannattaa olla tarkka leikkurin valinnassa. Kukin valmistaja lupaa maksimikallistuskulmat, joita leikkuri kestää. Tasamaalla asuville tätä ongelmaa ei ole, mutta rinnetontin omistajien kannattaa lukea ohjekirjat ja esitteet tarkkaan ennen valintaa.



Leikkuri ei rinnetontilla yleensä kaadu - ne ovat matalarakenteisia - mutta niiden voima ei välttämättä riitä nousemaan rinnettä ylös, jos rinne on jyrkempi kuin mihin leikkuri on suunniteltu.

Onko piha jaettu useampaan osaan?

Jos piha koostuu useista toisistaan täysin erillisistä saarekkeista, on valinta monimutkaisempaa. Tässä tapauksessa yleensä hinta nousee ja pihan johdotuksen suunnittelusta tulee hieman monimutkaisempaa.

Käytännössä jos pihan eri osien välillä ei robotti voi järkevästi liikkua, kannattaa harkita kahden edullisemman robottileikkurin ostamista sen sijaan, että yrittää suunnitella kulkureittiä robotille saarekkeelta toiselle.

GPS:ää käyttävät, rajalangattomat robottiruohonleikkurit

Vuodesta 2021 lähtien markkinoille on tullut muutamia malleja, jotka eivät vaadi lainkaan rajalankaa. Sen sijaan kyseiset mallit luottavat yleensä GPS:n, kameran ja erilaisten pihan nurkkiin asetettavien "majakoiden" yhdistelmään siinä, miten ne tunnistavat leikattavan alueen.

Olemme saamassa kenties kesäksi 2023 yhden tällaisen mallin testiin, joten omakohtaisesti emme osaa sanoa niiden toimivuudesta paljoakaan. Mutta verkon keskustelualueita seuraamalla vaikuttaa siltä, että tekniikka on tältä osin vielä erittäin, erittäin pahasti kesken. Suosittelemmekin toistaiseksi välttämään tällaisten roboleikkureiden ostoa ja pitäytymään rajalankaa käyttävissä malleissa.

Älä pihtaile - ja ota selvää

Halvan ja hyvän jos haluaa, pitää ostaa kaksi. Tämä pätee edelleen, myös robottileikkureissa. Kannattaa lukea luotettavia arvosteluja. Ja itse en uskoisi hevosmiesten tietotoimistoon eli naapurin kokemuksiin - harva tavallinen kuluttaja on koskaan kokeillut yhtä useampaa robottileikkuria, joten vertailupohjan puuttuminen johtaa väistämättä väärään käsitykseen omasta leikkurista ja sen taidoista.

Toki, tutuilta kannattaa kysellä ongelmista ja sen sellaisista, jotta saa karsittua omaan käyttöön sopimattomia tapauksia pois.

Asennus

Robottiruohonleikkurin asennus pelottaa monia. Käytännössä kaikki paremmat leikkurit asennetaan niin, että pihalle asennetaan maahan asennetut johdot, joilla rajataan piha-alue robottileikkurin käyttöön. Omissa testeissämme totesimme, että ainoat ongelmat mitä leikkureiden kanssa tuli eteen, koskivat juurikin asennusvaihetta ja mokia mitä siinä tehtiin.

Asennus kannattaakin jättää suosiolla ammattilaiselle - yleensä jokaisella jälleenmyyjällä on ehdolla jokin asennusyritys, joka homman osaa hoitaa. Huolehdi vain, että asennukselle on takuu, eli ongelmat tullaan korjaamaan ensimmäisen kesän aikana kuntoon, jos niitä ilmenee.

Parasta asennuksessa on se, että robottiruohonleikkurin rajajohdot voi jättää maahan talven yli eli asennus tehdään vain kerran ja ne pysyvät käyttökunnossa sen jälkeen vuosikymmenen, pidempäänkin.

Kokemuksiamme

Olemme arvostelleet nipun robottiruohonleikkureita aiempina kesinä. Kaikissa testeissämme olemme asentaneet leikkurit itse, testanneet niitä haastavilla pihoilla ja testanneet niitä vähintään 6 viikon ajan, tyypillisesti koko kesän ajan.

Lue Robomow RK2000 arvostelumme täältä



Erinomaisesti suomennettu ja selkeä käyttöliittymä robotissa

Ei ongelmia toiminnassa

Erinomainen leikkausjälki

Älypuhelinsovellus ei ole suomennettu

max. 2000m2 pihalle



Gardenan arvostelumme löytyy täältä

max 1250 m2 pihalle

suhteellisen hidas

jättää erittäin leveät suojakaistaleet nurmikolle

Husqvarna 315 arvostelumme löytyy täältä

max 1500 m2 pihalle

nopea ja tehokas

erittäin hyvä leikkausjälki

Robomow RS615u arvostelumme löytyy täältä

max 3000 m2 pihalle

erinomainen lopputulos

hieman sekava valikkorakenne ja toimintalogiikka



Husqvarna Automower 430X arvostelumme löytyy täältä