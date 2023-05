Logitechin pilvipelaamiseen suunnattu käsikonsoli tulee myyntiin Suomessa

Logitech tuo Suomessa myyntiin Logitech G Cloud -käsikonsolin, joka julkaistiin jo viime vuoden syyskuussa.

Kyseessä on Androidia hyödyntävä käsikonsoli, joka on tarkoitettu lähinnä pilvipelaamiseen. Androidin myötä Google Play -kaupasta voi myös asentaa Android-mobiilipelejä ja -sovelluksia laitteelle.

Käsikonsolin Euroopan-julkaisua juhlistetaan avajaistarjouksella, johon sisältyy pelilaitteen lisäksi pilvipelaamisen mahdollistavan Xbox Game Pass Ultimate -pelipalvelun kuuden kuukauden tilauksen. Tarjous sisältää myös kuukauden tilaukset NVIDIA GeForce NOW Priority- ja Shadow PC -palveluissa. Tarjous on voimassa 22. kesäkuuta asti.

Laitteen hinta on Suomessa 359 euroa ja se on saatavilla välittömästi Logitechin nettisivujen kautta.

"Olemme innoissamme tuodessamme Logitech G CLOUD -pelikonsolin Eurooppaan ja voidessamme tehdä yhteistyötä alan johtavien kumppaneiden kanssa", kommentoi Logitech G:n toimitusjohtaja Ujesh Desai. "Logitech G CLOUD mahdollistaa uudenlaisen tavan nauttia pelaamisen iloista satojen eri pelien parissa. Toivommekin pelikonsolin päätyvän mahdollisimman monien pelaajien käsiin."

Tencent Gamesin kanssa yhteistyössä suunniteltu laite kykenee pelaamiseen langatonta lähiverkkoa hyödyntäen. Omaa SIM-korttia laitteeseen ei saa asetettua.





Konsolilla voi pelata suoratoistamalla pelejä Xbox Games Pass -tilauksella Xbox-pilvipalvelusta tai vaihtoehtoisesti käyttämällä pc-pelaamisen mahdollistavia pilvipalveluita, kuten NVIDIA GeForce NOW tai oman tietokoneen pilveen tuovaa Shadow PC -palvelua.

"Shadow pyrkii tekemään parasta mahdollista teknologiaa, joka olisi kaikkien saatavilla ja kaikilla mahdollisilla laitteilla. Yhteistyömme Logitechin kanssa on strategisesti tärkeä päätös meille", kommentoi Shadowin myynti- ja markkinointijohtaja Jérôme Arnac. "Shadow PC ja Logitech G CLOUD yhdessä mahdollistavat tehokkaan pelitietokoneen käytön kannettavassa muodossa. Pelaajan käytössä on valtavasti pelejä ja näiden modeja sekä muita sovelluksia. Olemme innoissamme Logitechin nostaessa pelaamisen uudelle tasolle ja odotamme malttamattomina, mitä kaikkea peliyhteisö keksiikään laitteella tehdä luovuuden herätessä loistoonsa."

Lisäksi Logitech G CLOUDilla voidaan striimata pelejä myös omalta Xbox-pelikonsolilta Xbox-sovelluksella tai Steam-palvelun pelejä SteamLink-toiminnolla.





Laitteessa on 7 tuuman IPS LCD -näyttö, joka toimii Full HD -tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella.

Näytön kummaltakin puolen löytyy useita painikkeita. Fyysiset painikkeet voidaan määritellä toimimaan laitteen näytöllä tietyissä kohdissa. Tällöin painikkeet emuloivat kosketusnäytön toimintaa peleissä, joissa perinteistä ohjainta ei käytetä.

Laite painaa 463 grammaa ja siinä on 6000 mAh akku. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 720G -piiri ja RAM-muistia on vain 4 gigatavua, joten tehot ovat varsin maltilliset. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua ja sitä saa laajennettua muistikortilla.