ChatGPT saamassa vihdoin pääsyn reaaliaikaiseen nettiin

ChatGPT on ollut valtava menestys sen jälkeen kun se julkaistiin loppuvuodesta 2022. Palvelu on nopeimmin 100 miljoonaa käyttäjää haalinut palvelu koko internetin historiassa - päihittäen kasvussa TikToki, Facebookin ja jopa itse Googlen.

Kielimalliin pohjautuvan ns. generatiivisen tekoälyn suurin kompastuskivi on ollut siinä, että kaikki sen "tieto" on pohjautunut valtavaan datapakettiin, joka sille on aikanaan syötetty. Eli ChatGPT:n ilmaisversio ei "tiedä" mitään maailmasta syksyn 2021 jälkeen - ja maksullinen ChatGPT Plussakaan ei tiedä mitään tapahtumista vuoden 2022 lopun jälkeen.

Eli ChatGPT ei pääse tarkistamaan tuoreita tietoja netistä. Toki, GPT4 -kielimallia käyttävä Bingin chat-palvelu on ratkaisu tähän: Microsoftin haku osaa käyttää reaaliaikaista verkkoa chattinsa tukena.



Mutta nyt tilanteeseen on tulossa muutos ja ChatGPT on huhujen mukaan saamassa vapaan pääsyn verkkoon jo tällä viikolla.

Ajantasaisen tiedon avulla ChatGPT on aiempaa selkeämmin vaihtoehto perinteisille linkkeihin pohjautuville hakukoneille, kun tekoäly osaa kertoa vaikkapa viime viikonloppuna käytyjen Euroviisujen tulokset, artistien Spotify-kuuntelukerrat, jne.

Mitä ilmeisimmin verkkoon yhdistetty ChatGPT rajataan alkuvaiheessa ainoastaan maksullisen ChatGPT Plussan käyttäjille.