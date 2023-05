Kaikki Netflixin ensi viikon Originals-uutudet

Kesä lähestyy lomineen ja suoratoistosisällön katsominen kasvaa jälleen uusiin sfääreihin. Netflix tiedostaa tietysti, että kuluttajille on tarjottava monenlaista katsottavaa, joka pitää paikkansa myös ensi viikolla.

Aivan huippulukemiin uuden katsottavan määrässä ei vielä päästä, mutta silti toukukuun kolmas viikko pitää sisällään monenlaista. Käydäänpä läpi uutuudet.

Kansainvälisiä tuotoksia tulee hollantilaisen romanttisen trillerin Faithfully Yoursin, puolalaisen lukiolaisdraamaelokuva Fanficin, ranskalaisen klassikon uutuuden Astérix & Obélix: The Middle Kingdomin, intialaisen dramedia Kathal - A Jackfruit Mysteryn ja espanjalaisen mykästä Sergiosta kertovan Mutedin myötä.

Realityn saralla paluun tekevät Selling Sunset jo kuudennella kaudella, ranskalaisräppäreiden kilpailu Rhythm + Flow France toisella kaudella ja rikkaita afrikkalaisia seuraava Young, Famous & African niin ikään toisella kaudella.

Myös dokumentteja tulee kolminkappalein. Anna Nicole Smith: You Don't Know Me kertoo tunnetun mallin traagisesta elämästä ja kuolemasta, McGregor Forver on sarja yhden UFC:n valovoimaisimmasta tähdestä ja Working: What We Do All Day pureutuu amerikkalaisten työelämään.







Myös nuoremmille tulee uutta katsottavaa kun uusi piirrety Kitti Katz saapuu ruutuihin. Lisäksi animaatiota löytyy myös anime-tyylisenä, kiitos uuden Yakitori: Soldiers of Misfortunen.

Romanttinen komedia teinien parisuhdegurusta ja hänen omista rakkausympyröistään, XO, Kitty, saapuu ensi viikolla.



Toukokuun 16.

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me

Toukokuun 17.

Faithfully Yours

McGregor Forever

Fanfic

Working: What We Do All Day

Rhythm + Flow France: Kausi 2



Toukokuun 18.

Kitti Katz

XO, Kitty

Yakitori: Soldiers of Misfortune

Toukokuun 19.

Astérix & Obélix: The Middle Kingdom

Kathal – A Jackfruit Mystery

Muted

Selling Sunset: Kausi 6

Young, Famous & African: Kausi 2