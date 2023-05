Google kielsi tekoälynsä käytön koko Euroopassa - ainoa poikkeus on ... Ahvenanmaa!

Googlen vastaisku ChatGPT:lle, Bard, on nyt koko maailman käytettävissä - tosin vain muutamalla kielellä. Ja koko maailma tarkoittaa siis tässä tapauksessa noin 180 maailman maata tai aluetta, yhdellä poikkeuksella: Euroopan Unionin asukkaat eivät palveluun pääse käsiksi.

Google ei ole selitellyt päätöstään sen kummemmin, mutta on äärimmäisen todennäköistä, että EU-kansalaisten - eli myös suomalaisten - pääsy on estetty Euroopan tiukkojen yksityisyyslakien eli lähinnä GDPR:n takia. Euroopan Unionin yksityisyydensuoja on käytännössä kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna maailman tiukin ja Googlen tekoäly ei ilmeisesti pysty tai halua olla yhteensopiva EU:n vaatimusten kanssa.

Suurin ongelma liittynee siihen, kerääkö palvelu talteen kysymyksiä ja keskusteluja, joita käyttäjät käyvät tekoälyn kanssa. Tämän ongelman vuoksi ChatGPT kiellettiin Italiassa hetkellisesti, kun paikallinen oikeus totesi ChatGPT:n tietojen keruun GDPR:n vastaiseksi. Sittemmin ChatGPT:hen tuli muutos, jonka avulla voi estää omien kysymystensä keräämisen ChatGPT:n tietokantaan. Tietokantaan kerättyjä tietoja käytetään mm. tekoälyn jatkokouluttamiseen - ja usein käyttäjät eivät ajattele tätä puolta tekoälyn kanssa keskustellessaan.



Vaikuttaa siltä, että Google ei halua rajoittaa palveluaan, vaan pyrkii keräämään myös kaiken mahdollisen käyttäjiltä tulevan datan omiin laareihinsa. Google on ollut pulassa Europpan tiukkojen lakien kanssa viime vuosina muutenkin ja mm. Google Analytics on todettu useaan otteeseen laittomaksi Euroopan Unionissa.

Hämmentäväksi Bardin rajauksen tekee yksi Suomea vahvasti koskettava seikka: ainoa EU-alue, jossa Bard on Googlen oman listauksen mukaan saatavilla, on Ahvenanmaa. Kyseessä on pakko olla jonkinlainen moka, sillä Ahvenanmaa noudattaa täsmälleen samoja EU:n yksityisyyslakeja kuin muutkin EU:n alueet. Myös EU:hun kuulumattomat eurooppalaiset maat, kuten Sveitsi ja Vatikaani, ovat Googlen estolistalla.