Asus ROG Ally, "Steam Deckin tappaja", julkistettiin - tehoja on, hintakin ok, mutta arvioissa yksi ongelma pilaa kokonaisuuden

Valven Steam Deck yllätti koko PC-maailman aika pitkälti housut kintuissa. Harva uskalsi veikata, että käsikonsolin näköinen, Linuxia pyörittävä PC olisi varsin hurja myyntimenestys. Tietenkään sen myyntiluvut eivät ole oikeiden pelikonsolien lähimaillakaan, mutta se on kenties eniten myyty yksittäinen PC-malli vuosikausiin (jos sen sellaisena haluaa ajatella).

Kiinalaisfirmoilta Steam Deckin kanssa kisaavia kopioita nähtiin jo ennen Steam Deckiä - ja valtava määrä sen julkaisun jälkeen. Mutta isotkin laitevalmistajat ovat pikkuhiljaa heräilemässä kisaan mukaan.

Paperilla kenties kovimman vastuksen antaa Asuksen ensimmäinen käsikonsoli, Asus ROG Ally. Laite julkaistiin pitkän hypen jälkeen vihdoin tänään - samoin ensimmäiset arvostelut.

Asus ROG Ally tekniset tiedot

Suoritin : AMD Ryzen Z1 tai Z1 Extreme (mallista riippuen)

: AMD Ryzen Z1 tai Z1 Extreme RAM: 16 gigatavua

16 gigatavua Tallennustila: 512 gigatavua (järein versio) , PCIe g4 SSD

512 gigatavua , PCIe g4 SSD Näyttö: 7", 1920x1080, IPS LCD, 120Hz

7", 1920x1080, IPS LCD, 120Hz Paino: 608 grammaa

608 grammaa Muuta: Windows 11, muistikorttipaikka, WiFi 6E, kosketusnäyttö



Painoa on siis 61 grammaa vähemmän kuin Steam Deckillä. Ei paljoa, mutta havaittavissa oleva ero.

Ja se tärkein, eli hinta? Nyt tilattavissa oleva, tehokkaampi Asus ROG Ally Z1 Extreme maksaa 799 euroa. Z1 Extreme -mallin toimitukset alkavat kesäkuun 13. päivä.

Ilmeisesti vasta loppukesästä myyntiin saapuu edullisempi perusversio, joka tulee maksamaan noin 100 euroa vähemmän el hinnan pitäisi asettua noin 700 euroon. Vertailun vuoksi: Steam Deckin järein 512GB malli maksaa 679 euroa - ja halvin malli 419 euroa.

Ensimmäisiä arvioita

Mielenkiintoista onkin ollut seurata Asus ROG Allyn ensimmäisten arvostelujen tulvaa. Yleisvaikutelma on monien arvostelujen pohjalta se, että Windows 11 toimii kohtuulliawn hyvin käsikonsolin taustalla olevana käyttöjärjestelmänä. Ei siis lähellekään niin hyvin kuin Valven varta vasten Steam Deckiä räätälöimä Linux, mutta kohtuullisen hyvin kuitenkin.

Allyn näyttöä on kehuttu sitäkin sulavaksi ja todella upeaksi. Mutta eniten kiitosta Ally saa ehdottomasti tehoistaan: se on monen arvostelijan mielestä ensimmäinen PC-käsikonsoli, joka on merkittävästi Steam Deckiä tehokkaampi (muttei sitä isompi - koska saahan tehoja, jos tinkii pienestä koosta).

Valitettavasti Ally kompastuu kaikkien lukemieni arvostelunen pohjalta pahasti akkukestoonsa. Käytännössä todelliseksi akkukestoksi tuntui muodostuneen noin kaksi tuntia, karsimatta aivan radikaalisti pelien laadusta ja suorituskyvystä. Kauttaaltaan akkukesto oli noin puolet siitä, mihin Steam Deck pystyy - vaikka molemmissa laitteissa on sama akku.

Yksi valtava valttikortti Allylla kuitenkin on: Xbox Game Passin tilaajille se on kuitenkin ehdottomasti parasta, mitä käsikonsoleissa on tällä hetkellä tarjota.

Ohessa muutama arvostelulinkki heti julkistuspäivänä julkaistuista arvioista: