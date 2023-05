Poliisi varoittaa jälleen tutusta WhatsApp-huijauksesta - uhrit siirtäneet jopa tuhansia euroja epämääräiselle tilille

Poliisi varoittaa jälleen WhatsApp-huijauksesta, jossa viestin lähettäjä esiintyy vastaanottajan jälkeläisenä, jonka puhelin on rikkoontunut ja lähettäjällä on kiireellinen rahan tarve. Kyseessä on varsin yleinen ja tunnettu huijaus, josta poliisi varoitteli viimeksi pari kuukautta sitten.

Poliisin mukaan kyseisiä rikoksia on kirjattu useita ympäri Suomen ja pahimmillaan huijauksen uhriksi joutuneet ovat erehtyneet siirtämään jopa tuhansia euroja epämääräiselle tilille.

Huijauksessa uhri saa heille entuudestaan tuntemattomasta numerosta tekstiviestejä tai WhatsApp-viestejä, joissa viestin lähettäjä on esiintynyt viestin vastaanottajan lapsena. Viesteissä kerrotaan, kuinka lähettäjän - valelapsen - puhelin on rikkoutunut, jäänyt pesukoneeseen tai vastaavaa, ja tämän johdosta numero on yllättäen vaihtunut.

Tämän jälkeen huijari pyytää lähettämään nopeasti rahaa uutta laitetta varten.





Poliisi muistuttaa, että rahapyynnöt alun perin vieraasta numerosta ovat aina hälyttäviä. Älä siirrä rahaa kenellekään varmistamatta rauhassa pyynnön aitous. Yritä ensin tavoittaa lähiomaiseksi ilmoittautunutta vanhasta tutusta yhteystiedosta.

Poliisin mukaan usein uhriksi joutunut ei saa takaisin siirtämiään varoja. Rikoksen uhriksi joutuneen kannattaa kuitenkin välittömästi ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa ja tämän jälkeen tehdä rikosilmoitus poliisille. Poliisi tutkii rikoksia petoksina tai törkeinä petoksina.