Insta360 X3 -toimintakameraan ohjelmistopäivitys - ottaa nyt kuvia paremmalla laadulla

360 asteen videoita ja kuvia ottava Insta360 X3 -toimintakamera on saanut ohjelmistopäivityksen, joka tuo laitteeseen uusia ominaisuuksia ja parantaa vanhaa.

Merkittävin uudistus liittyy kuvaamiseen. 72 ja 36 megapikselin PureShot-valokuvien laatu on parantunut, sillä kuvissa on vähemmän kohinaa ja vastaavasti entistä enemmän värikylläisyyttä. Erityisesti pimeällä kuvattaessa ero entiseen on merkittävä.

Laitetta voi nyt hyödyntää tietokoneella verkkokamerana. Laite tukee perinteistä kuvaa, mutta myös ainutlaatuista 360 asteen kuvausta, jolloin isompikin joukko osallistujia voidaan vaivatta mahduttaa mukaan yhdellä kameralla.





Lisäksi uusi laiteohjelmisto tuo mukanaan uusia ominaisuuksia Insta360-sovelluksen käyttöön. Nyt kameran otoksia voidaan siirtää suoraan tietokoneelle entistä monipuolisemmin jatkokäsittelyä varten. Tämä mahdollistaa kuvatun materiaalin hyödyntämisen aiempaa paremmalla kuvanlaadulla.

Insta360 X3 -toimintakameran uuden laiteohjelman voi ladata älypuhelimen tai tietokoneen Insta360-sovelluksella.

Insta360 X3 julkaistiin viime vuoden syksyllä ja se on Suomessa saatavilla 579 euron hintaan.





