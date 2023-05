Google muuttaa hakuaan: lyhytvideot, twiitit ja tekoäly mukaan hakutuloksiin

Google on vuosien saatossa ollut kohtuullisen konservatiivinen kruununjalokivensä eli hakutulossivunsa kanssa. Toki, hakutulosten sekaan on lisätty parikin ämpärillistä mainoksia, kuvahaun tuloksia, maksettuja tuotehintanostoja ja sen sellaista. Mutta silti sen on pystynyt tunnistamaan edelleen Googlen hakutulosten sivuksi.

Jatkossa tulokset tulevat olemaan hieman "eläväisempiä", sillä Google on valtavan huolissaan ChatGPT:n suosiosta. Yhtiö aikookin muuttaa hakutuloksiaan tulevaisuudessa erittäin rankalla kädellä: jatkossa hakutulosten sekaan tullaan tuomaan mm. lyhytvideoita ja sosiaalisen median julkaisuja. Jotka eivät siis ole pelkkiä linkkejä, vaan näkyvät keskeisesti suoraan hakutulosten seassa.

Eivätkä uudistukset tietenkään jää tähän, sillä tekoälyn avulla viritetty Microsoftin Bing-hakukone on alkanut napsimaan itselleen uusia käyttäjiä kiihtyvällä tahdilla. Googlen odotetaan julkistavan tällä viikolla järjestettävässä Google I/O -tapahtumassa liudan uusia tekoälyä käyttäviä ratkaisuja. Näistä tärkein tulee olemaan Googlen tekoälyä käyttävä, keskusteluun kykenevä uusi haku - Google Magi.



Eli se kokemus mikä kuluttajilla on Googlen hakutuloksista tänään, tulee hyvin todennäköisesti muuttumaan merkittävästi lähiaikoina. Tekoäly tarjoilee vastauksen suoraan kaikkeen, mihin se pystyy vastaamaan. Loppuihin hakutuloksiin tarjoillaan suoraan lyhytvideoita ja twiittejä. Ja vain sellaisiin hakutuloksiin, joihin ei mitään edellä mainituista ole tarjota, pulautetaan käyttäjälle perinteinen 10 hakutuloksen linkkilista.

Google on ollut täysin ylivoimainen hakukoneiden kuningas jo lähes 20 vuoden ajan. Mutta nyt sillä on ensimmäistä kertaa kolmekin uhkaa torjuttavanaan: GPT-kielimallin tehostama Bing, ChatGPT itsessään sekä TikTok, jonka etenkin nuorempi sukupolvi on ottanut käyttöön myös hakukoneenaan.