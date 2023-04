Näin Roomban mallit eroavat toisistaan: i3+, 975, i7, i7+, s9+, j7 ...

Roomba on maailman suurin robotti-imureita valmistava yritys ja yhtiö onkin alan ehdoton pioneeri. Firman valikoima on vain kovin, kovin sekava ja nimeämiskäytännöt sotkevat asiaa vielä entisestään.

Tässä artikkelissa yritämme selittää eri Roomban mallien eroja ja suositella sopivaa Roombaa omaan kotitalouteesi, jos se on ostoslistalla. Olemme myös arvostelleet lähes kaikki markkinoilla olevat Roomban mallit, joten kannattaa lukea myös arvostelumme ostopäätöstä tehdessä.



Mallinimet - uskomaton sekasotku

Roomban tapa nimetä tuotteidensa mallit on aivan järkyttävän sekava. Mutta pienen pohdinnan jälkeen niistä löytää logiikan:

Vanhempien Roomban mallien kohdalla yhtiö käyttää mallimerkinnöissään pelkkiä numeroita. Näiden osalta on tärkeintä muistaa se, että jos Roomballa on kolminumeroinen mallimerkintä, ainoastaan kaksi ensimmäistä numeroa merkkaavat mitään.

Eli esimerkiksi Roomba 675 on täsmälleen sama tuote kuin Roomba 676. Ainoat erot löytyvät yleensä väristä, markkina-alueesta johon tuote on tarkoitettu tai mukana tulevien oheistuotteideen määrästä (joissain paketeissa vaihtoharjoja voi olla kaksi, joissain yksi ja joissain ei lainkaan). Tyypillisesti ero on kuitenkin vain ja ainoastaan laitteen värissä.

Pääosin kuutonen viimeisenä numerona on merkinnyt yleensä valkoista tuotetta, vitonen taas mustaa. Mutta tämä vaihtelee. Eli kannattaa tuijottaa ainoastaan kahta ensimmäistä numeroa.

Poikkeuksen tähän sääntöön tekee Roomban 600-sarjan alkupää, jossa 60x, 61x ja 62x ovat käytännössä samoja laitteita. Eli 605 on sama kuin 606 tai 620 tai 616. Sekavaa, eikö?

Vuoden 2018 hujakoilla Roomba muutti uusien malliensa nimeämistä ja mallit alettiin nimeämään alkuun kirjain ja sen jälkeen yksi tai useampia numeroita.





Näihin malleihin liittyykin toinen sääntömme:

Jos Roomban malli on kirjain + numero tai numeroita, ainoastaan kirjan ja ensimmäinen numero merkitsevät mitään.

Eli esimerkiksi Roomba e5 -robotti-imuria myydään Suomessa myös nimellä Roomba e5152. Kyseessä on täsmälleen sama tuote - itse asiassa väriä myöden. Kolme viimeistä numeroa täsmentää yleensä tukkurin tai jakelukanavan, ei mitään muuta. Toisinaan toki näissäkin saattaa olla värieroja tai eroja mukana tulevissa lisävarusteissa, mutta imuri itsessään on aina sama. Näihin malleihin viitataan yleensä arvosteluissa ja uutissa vain kirjaimen ja yhden numeron yhdistelmällä, eli puhuttaessa "i5":sta, tarkoitetaan mitä tahansa i5xxx -mallia, esim. Roomba i5121 = Roomba i5.

Ja sitten kolmas sääntö:

Jos tuotteen perässä on plussa, se toimitetaan Clean Basen kanssa.

Lähes kaikista Roomban vuoden 2018 jälkeen julkaistuista malleista on olemassa erillinen "plussamalli", joka maksaa yleensä noin 200 euroa enemmän kuin "ilman plussaa" oleva malli. Plussalla merkityissä malleissa toimitetaan mukana Clean Base-säiliö, johon Roomba osaa itsestään tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä.

Esimerkiksi Roomba i7 on täsmälleen sama imuri kuin Roomba i7+, mutta i7+ mukana toimitetaan Clean Base -asema.



Roomba 600-sarja (Roomba 615, Roomba 605, Roomba 606, Roomba 620, ..)

Roomba 600-sarja on Roomban halvin myynnissä oleva sarja, joka on ns. entry level -malli heille, jotka ovat harkitsemassa ensimmäistä robotti-imuriaan.

Valitettavasti 600-sarja on testiemme mukaan se mallisarja, johon rahojaan ei kannata tuhlata. Roomba 605 arvostelussamme totesimme ongelmiksi mm. vanhan imurin hajun, heikohkon siivoustuloksen, softabugit ja ongelmat mattojen kanssa.

Tiivistetysti tärkeimmät pointit 600-sarjasta:

Ei osaa jatkaa siivousta, jos akku loppuu kesken. Tämän vuoksi sopii korkeintaan kerrostalokolmioihin.

Siivoustela "harjamallinen", ei silikonia

Ei lainkaan etäohjausmahdollisuutta, eli ei pysty yhdistymään älypuhelimeen

Kehnohko siivoustulos

Ei voida ajastaa lainkaan

Haisee vanhalle imurille

Roomba 670-sarja (Roomba 675, 676)

Roomban 675 on taas selkeästi askel ylöspäin "alemmasta 600-sarjasta". Kyseinen malli ei haise vanhalle imurille ja tukee mm. etähallintaa älypuhelimen kautta. Tämäkin mallisto alkaa olemaan jo vanhanaikainen, eikä sitä mielestämme enää kannata ostaa. Malliston isoin ongelma on ehdottomasti se, että se ei osaa jatkaa työtään akun loputtua - joka rajaa sen toimintasäteen kaksioihin tai sitä pienempiin asuntoihin.

Tiivistetysti tärkeimmät pointit Roomban 670-sarjasta:

Ei osaa jatkaa siivousta, jos akku loppuu kesken.

Siivoustela harjamallinen, ei silikonia

Voidaan ohjata älypuhelimella

Hyvä siivoustulos

Ajastusmahdollisuus

Roomba e5 -sarja (Roomba e5, Roomba e5152, jne..)

Roomban e5 -malli on pieni pomppu ylöspäin Roomban 670-sarjasta. Käytännössä eroa ei mahdottomasti ole, mutta selkeimpänä erona mainittakoon silikoniset siivoustelat. Silikonisten siivoustelojen etu harjamallisiin on selkeästi niiden huolettomuus - ne eivät kerää karvoja ja hiuksia itseensä lähellekään samaa tahtia kuin harjamalliset telat tekevät.

Toisena merkittävänä erona Roomba 675:een mainittakoon ns. virtual wall-ominaisuus. Käytännössä e5:n mukana toimitetaan "majakka", jolla voidaan rajata jokin tietty alue asunnosta sellaiseksi, johon robotin ei pitäisi tulla lainkaan. Tämän hyöty on hieman kyseenalainen - en ole ominaisuutta montaa kertaa itse käyttänyt, vaikka robotti-imureita olen testannut jo pidempään. Mutta plussa on aina plussaa :-)

Kannattaa lukea Roomba e5 arvostelumme täältä kokonaisuudessaan. Aikoinaan, kun kirjoitimme arvostelumme, tämä oli erittäin hyvä imuri - mutta tekniikan kehittyessä eteenpäin, suosittelemme Roomba e5:sta nykyisin lähinnä teknologiaa pelkääville - se on harvoja Roomban malleja, joka toimii edelleen kiltisti myös ilman älypuhelinta ja WiFiä.

Tiivistetysti tärkeimmät pointit Roomban e5-sarjasta:<

Ei osaa jatkaa siivousta, jos akku loppuu kesken

Siivoustela silikonia

Voidaan ohjata älypuhelimella

Toimii mainiosti myös ilman älypuhelinta

Hyvä siivoustulos

Ajastusmahdollisuus





Roomba e6

Roomba e6 on jälleen Roomballe tyypillinen kuluttajia sekoittava malli. Roomba e6 on itse asiassa täsmälleen sama tuote kuin Roomba e5, ainoastaan väri on eri: e6 on aina musta.

Roomba 980-sarja (Roomba 980, Roomba 981, jne..)

Roomba 980 -sarja on Roomban vanha huippumalli, eli myyntiin tullessaan se oli yhtiön kallein robotti-imuri. Vaikka sillä on ikää jo useita vuosia, se edelleenkin varsin mainio kapistus.

Samalla 980 on ensimmäinen Roomban malli, joka osaa luoda asunnosta kartan ja jatkaa siivousta siitä mihin siivous keskeytyi, jos akku loppuu kesken. Eli sen voi lyödä siivoamaan vaikka 200m2 kodin, koska akun loputtua se osaa ladata itsensä ja jatkaa hommia automaattisesti akun täytyttyä.





Se on myös äänekkäin robotti-imuri, jota olemme koskaan testanneet - etenkin carpet boost -ominaisuutensa ansiosta. Carpet boost -ominaisuus tunnistaa maton ja nykäisee "turbot" laitteesta päälle niin, että lika varmasti irtoaa matosta.

Roomba 980-mallia ei enää juurikan näe myynnissä, sillä uudemmat mallit ovat korvanneet sen. Mutta jos Roomba 980 sattuu osumaan silmin alennuksessa, esim alle 200 eurolla, se on edelleen varsin hyvä diili.

Kannattaa tutustua tarkemmin ja lukea Roomba 980 arvostelumme täältä.

Tärkeimmät pointit Roomba 980:sta:

Osaa jatkaa siiovusta siitä mihin jäi, jos akku loppuu (recharge & resume)

Huikean hyvä siivoustulos

Etähellinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta, näyttää siivotun alueen kartalla

Roomba 970-sarja (Roomba 971, Roomba 975, jne..)

Roomba 970 -sarja esiteltiin alkuvuodesta 2020 ja se asettuu tiukasti keskihintaisten robotti-imureiden haarukkaan. Käytännössä mallisarja on yhdistelmä vanhaa (ja myynnistä poistunutta) Roomba 960-sarjaa ja jo aiemmin mainittua Roomba 980-mallia.

Samalla se on myös selkeästi Roomba 980-mallia halvempi, mutta tuo suurimman osan Roomba 980 ominaisuuksista myös edullisempaan hintaluokkaan. Samalla kuitenkin jotain on karsittu: Roomba 980 carpet boost-ominaisuus on poistettu ja myös akkukesto on hieman lyhyempi kuin Roomba 980-mallissa.

Isona erona vaikkapa Roomba e5-sarjaan Roomba 970 sisältää kartoitusominaisuudet, eli laite osaa piirtää asunnosta pohjapiirustukset ja jatkaa imurointia akun loppumisen jälkeen. Erona isoveljeen 980:een on kuitenkin se, että karttaominaisuuksia on karsittu: ns. no-go -alueiden luontia ei tueta, eikä Roomba 970 osaa siivota vain haluttuja huoneita asunnosta.

Tarkempaa tietoa saat Roomba 975 arvostelustamme.

Tärkeimmät pointit Roomba 970-sarjasta:

Osaa jatkaa siiovusta siitä mihin jäi, jos akku loppuu (recharge & resume)

Kohtuullisen hyvä siivoustulos

Etähellinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta, näyttää siivotun alueen kartalla

Roomba i3 ja Roomba i3+ (Roomba i3154, jne..)

Roomba i3+ tuli myyntiin Suomessa keväällä 2021 aikana. Roomba i3+ on Roomban edullisin malli, joka tukee itsestääntyhjentävää pölysäiliötä.

Käytännössä tekniikka toimii niin, että kun robotin oma pölysäiliö alkaa olemaan täynnä, se siirtyy latausasemalleen, jossa on iso, kahvinkeitintä muistuttava pömpeli. Tuon pömpelin sisällä on iso pölypussi, jonne telakka imaisee robotin omasta pölysäiliöstä pölyt, jolloin robotti voi jatkaa toimintaansa. Tekniikka on täsmälleen sama kuin i7+ ja s9+ -malleissa.

Roomba i3 ja i3+ ovat sama laite, mutta näistä ainoastaan "plussamallin" mukana toimitetaan tyhjennykseen kykenevä latausasema. i3:een sen voi ostaa jälkikäteen lisävarusteena.

Roomba i3 on kuitenkin budjettiversio, joten siitä on karsittu isoveljiinsä verrattuna tiettyjä ominaisuuksia pois: i3 ei tue huonekohtaista siivousta tai karttojen muokkausta niin, että kartoista voidaan rajata tiettyjä alueita sellaisiksi, joihin robotin ei pitäisi mennä.

Lue laaja Roomba i3+ -arvostelumme täältä.

Alla tiivistetysti tärkeimmät seikat, mitä Roomba i3/i3+ -mallista pitää tietää:

Osaa jatkaa siiovusta siitä mihin jäi, jos akku loppuu (recharge & resume)

Erittäin hyvä siivousjälki

Ei jää juurikaan jumiin esteisiin

Plus-malli eli Roomba i3+ sisältää myös itsestääntyhjentävän pölysäiliön

Rampautetut kartat: imuria ei voi käskea siivoamaan vain tiettyä huonetta

Kartalle ei voi rajata no-go -zoneja eli alueita, joihin imuri ei saisi mennä





Roomba i4 ja Roomba i4+

Kuten Roomban kanssa niin kovin usein, myös tässäkin tapauksessa nimeäminen on sekavaa.

Roomba i4 on täsmälleen sama tuote kuin Roomba i3. Ainoa ero on se, että Roomba i4:n mukana tulee yleensä (mutta ei aina!) useampi ilmansuodatin. Ilmansuodattimet maksavat vain joitain euroja, joten käytännössä näiden välillä ei ole mitään merkittävää rahallistakaan eroa.

Roomba i5 ja Roomba i5+

Kesällä 2022 julkaistiin Roomban i5 -sarja, joka sisältää siis Roomba i5 ja Roomba i5+ -mallit. Kuten muissakin, tässäkin tapauksessa ne ovat sama laite, mutta plussamallissa toimitetaan mukana Clean Base-telakka, joka osaa tyhjentää pölyimurin oman pölysäiliön itseensä.

Roomba i5 on käytännössä täsmälleen sama malli kuin Roomba i3, parilla pienellä poikkeuksella. Se tukee useamman kerroksen karttoja, eli robotin voi halutessaan kantaa yläkertaan ja se osaa toimia sielläkin - temppu, johon Roomba i3 ei pysty. Toisekseen, se osaa jutella iRobotin Braava-moppirobottien kanssa, eli pystyy komentamaan moppia töihin, kun imurointi on suoritettu.

Ongelmana Roomba i5:ssa on se, että se ei tarjoa oikeastaan mitään merkittävää eroa Roomba i3:een nähden - ja maksaa enemmän.

Jos robo kuitenkin kiinnostaa, kannattaa lukea Roomba i5+ arvostelumme täältä.







Roomba i7 -sarja (Roomba i7, i7+)

Roomba i7 esiteltiin vuonna 2018 ja se maksoi tuolloin reilusti toista tuhatta euroa, potkaisten koko roboimureiden hintatason aivan uudelle tasolle. Samalla imurista esiteltiin "plussaversio", joka eroaa pelkästä Roomba i7:sta siten, että mukana toimitetaan Clean Base -lataustelakka.

Oli sitten Clean Basella varustettu Roomba i7+ tai pelkka Roomba i7, ne ovat sama imuri. Ja jso Roomba 980 kohdalla luulimme, että vaikea pistää paremmaksi, niin Roomba i7 onnistui siinäkin. Suurin käytännön ero Roomba i7 ja 980 -mallien välillä on se, että Roomba i7 ei käytännössä jää mihinkään jumiin. Se on samalla yksi harvoista robotti-imureista mitä olemme ikinä testanneet, josta niin voi sanoa.

Lisäksi i7 osaa myös huoneiden nimeämisen, eli imurin voi komentaa siivoamaan vaikkapa ainoastaan lastenhuoneen, suoraan älypuhelimella, etänä.

Roomba i7+ arvostelumme

Tiivistetysti pointit:

Osaa jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen (recharge & resume)

Huikean hyvä siivoustulos

Etähallinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta. Voidaan rajata halutut alueet pois kartalta.

Huonekohtainen siivous

Ensimmäinen testaamamme imuri, joka ei käytännössä jää jumiin mihinkään

Clean Base-tyhjennyssäiliö, johon robotti tyhjentää pölysäiliönsä itsestään





Roomba i6 ja Roomba i6+

Ulkomaisia verkkokauppoja selatessa voi törmätä myös Roomba i6 ja Roomba i6+ -malleihin. Roomba i6 on täsmälleen sama tuote kuin Roomba i7 ja sama koskee myös niiden plussamalleja. i6 on ainoastaan Amazonin yksinoikeudella myymä malli, mutta teknisesti se on täsmälleen sama laite kuin i7.

Roomba i8+

Jälleen, jos on lueskellut arvosteluja ulkomaisista medioista, on voinut törmätä tähän malliin. Kyseessä on jälleen eri nimellä myytävä kopio. Roomba i8+ on sama laite kuin Roomba i7+, sillä erolla, että i8+:ssa on noin 20% suurempi akku. Ja i8+:aa myydään ainoastaan Pohjois-Amerikan Costco-tavarataloissa.

Roomba s9 -sarja (Roomba s9+, Roomba s9)

Roomba s9-sarja esiteltiin vuonna 2019 ja se keräsi mediahuomiota paljon. Tärkein syy mediahuomioon oli se, että Roomba s9 ei enää näytä Roombalta, vaan Neatolta. Eli ikoninen kiekkomalli on vaihdettu Neatosta tuttuun D-kirjaimen muotooon.

Roomba s9+ on selkeä seuraaja Roomba i7+:lle: laitteiden ominaisuudet ovat käytännössä lähes identtiset. Suurimmat erot tulevat juurikin s9+:n muodosta sekä aavistuksen verran parantuneesta imutehosta.

Arvostelimme Roomba s9+ usean kuukauden testijakson jälkeen ja totesimme, että s9+ on käytännössä kalliimpi i7+, mutta johon on päässyt muutama uusi pieni ongelma mukaan. Eli mikäli i7+ ja s9+ löytyvät molemmat kaupan hyllyltä ja i7+ maksaa vähemmän, suosittelemme ostamaan ennemmin i7+:n. Loistava imuri silti.

Tiivistetysti pointit:

Osaa jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen (recharge & resume)

Huikean hyvä siivoustulos

Etähallinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta. Voidaan rajata halutut alueet pois kartalta.

Huonekohtainen siivous

Clean Base-tyhjennyssäiliö, johon robotti tyhjentää pölysäiliönsä itsestään





Roomba j7+ ja Roomba j7 (Roomba j715840, ...)

Roomba j7+ tuli myyntiin Suomessa loppukesästä 2021. Malli pohjautuu pitkälti Roomba i7+:aan, mutta sitä on hiottu eteenpäin. Roomba j7+ on sekin itsestääntyhjentävä robotti-imuri, eli imuri osaa tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä omin nokkineen lataustelakassa olevaan isoon pölypussiin.

Roomba j7+ ja Roomba j7 ovat sama imuri, mutta "plussamallin" mukana toimitetaan edellämainittu itsestääntyhjentävä lataustelakka - perusmalliin sellaisen voi ostaa jälkikäteen.

Roomba j7:n isoin uudistus aiempiin malleihin verrattuna on sen tekoälyyn pohjautuva esteiden tunnistus. Käytännössä imurissa on keulassa pieni kamera, joka kuvaa edessä olevaa lattiaa ja yrittää tunnistaa mahdolliset esteet ennen niihin törmäämistä. Käytännössä imuri osaa siis väistää lattialle unohtuneet sukat, laturijohdot ja koirankakat.

Arvostelussamme totesimme Roomba j7+ tämän hetken parhaaksi robotti-imuriksi

Tärkeimmät pointit:

Osaa tekoälyn ja kameran avulla väistää lattialla olevia esteitä

Täydet karttatoiminnot eli karttaan voi piirtää no-go-zoneja (alueita, joihin robo ei saa mennä) , luoda huonejakoja, jne

, luoda huonejakoja, jne Osaa siivota pyydettäessä vain tietyn huoneen

Plus-mallissa itsestääntyhjentävä pölysäiliö





Roomba Combo j7 ja Roomba Combo j7+

Kesällä 2022 Roomba toi jatkoa Roomba j7 -mallille ja tällä kertaa uudistuksen nimenä oli Roomba Combo j7.



Se, kuten totuttua, tuli myyntiin kahtena eri versiona: Roomba Combo j7 ja Roomba Combo j7+ eroavat, jälleen kerran, ainoastaan siinä, että plussamallissa mukana toimitetaan itsetyhjentävää mekanismia tukeva Clean Base -latausasema. Perusmallin mukana tulee ainoastaan robottia lataava, perinteinen latausasema.

Roomba Combo j7+ isoin uudistus edeltäjään nähden oli se, että se oli ensimmäinen Roomban oma malli, jossa on robotti-imuriin yhdistetty myös moppaus. Combo j7 moppi onkin erikoinen tapaus, sillä se säilyttää moppiosaansa robotin päällä ja luiskauttaa mopin allensa vain silloin, kun sitä tarvitaan.

Muutoin malli on identtinen Roomba j7 kanssa, eli laitteen tärkeimmät pointit tiivistetysti:

Tunnistaa ja väistelee lattialle unohtuneet esteet kameransa avulla

Plus-malli osaa tyhjentää oman pölysäiliönsä

Erittäin hyvä siivoustulos kovilla lattiapinnoilla

Osaa myös mopata

Kallein Roomban malli (vuonna 2023)



Koko Roomba Combo j7+ arvostelumme löytyy täältä

Roomba Combo

Roomba Combo on Roomban omituisuus. Se ei itse asiassa ole lainkaan Roomban valmistajan, iRobotin, valmistama. Sen sijaan se on kiinalaisen Ecovacs-yhtiön halpislaite, johon on liimattu päälle Roomban tarra.

Erikoinen kuvio johtuu siitä, että iRobot ja Ecovacs sopivat yhteistyöstä vuoden 2020 alkupuolella, jonka perusteella Ecovacsin halpismalleja myydään tietyillä markkina-alueilla Roomban nimellä. Mutta Roomban kanssa tällä ei ole mitään muuta tekemistä kuin nimi: itse asiassa mitkään Roomban varaosat eivät käy Roomba Comboon, vaan siinä on täysin muista poikkeavat akut, renkaat ja varaharjat.

Kyseessä on siis Roomban nimellä myytävä robotti-imurin ja robottimopin yhdistelmä, joka kisaa markkinasta nimenomaan halvalla hinnalla ja Roomban nimellä. Kyseistä mallia ei ainakaan toistaiseksi edes myydä iRobotin kotimaassa Yhdysvalloissa, vaan se on puhtaasti Eurooppaan ja Aasiaan tarkoitettu tuote.

Combo ei tue karttatoimintoja, mutta sitä voidaan ajastaa ja käskyttää etäsovelluksen kautta. Emme ole vielä päässeet arvostelemaan Comboa.

Roomba 500, 700 ja 800 -sarjat

Roomban vanhat mallisarjat sisältävät otsikossa mainittuja malleja. Nämä mallit ovat kuitenkin poistuneet virallisesti myynnistä jo pidemmän aikaa sitten, vaikka niitä kaupoissa edelleen näkyykin. Koska emme ole testanneet vanhempia Roomban malleja, eikä niitä enää valmisteta, olemme jättäneet ne kokonaan pois tästä artikkelistamme. Sama koskee myös vanhempia 900-sarjan malleja, kuten 960 -mallia.



Vertailutaulukko

Vinkki: Voit vierittää vertailutaulukkoa sivusuunnassa!



Vastaavan vertailutaulukon olemme tehneet myös muiden roboimureita valmistavien yhtiöiden malleista:

Neaton eri mallien väliset erot vertailussa

Roborockin eri mallien väliset erot vertailussa

Laajempaa vertailua kaipaaville, suosittelemme robotti-imurien vertailuamme, jossa voit vertailla keskenään myös eri valmistajien malleja.





PÄIVITETTY 28.4.2020: Lisätty Roomba 970-sarja, päivitetty Roomba s9+ -tiedot ja lisätty linkki kyseisen mallin arvosteluun.

PÄIVITETTY 21.1.2021: Lisätty Roomba e6, Roomba Combo, Roomba i8+, Roomba i6 ja Roomba i6+.

PÄIVITETTY 10.12.2021: Lisätty Roomba j7, Roomba j7+, Roomba i4 ja Roomba i4+. Lisätty linkki Roomba i3+ -arvosteluumme.

PÄIVITETTY 27.4.2023: Lisätty Roomba Combo j7, Roomba Combo j7+, Roomba i5 ja Roomba i5+. Päivitetty hinnat ja robottien kuvaukset.