ROG Ally -käsikonsoli julkaistaan 11. toukokuuta - tällaisia ominaisuuksia on luvassa

Asus paljasti huhtikuun alussa, että yhtiö julkaisee ROG Ally -käsikonsolin. Nyt Asus on vahvistanut, että virallisesti käsikonsoli esitellään 11. toukokuuta ja samalla laitteesta kerrottiin uusia tietoja. Myös laitteen hinta on mahdollisesti tiedossa vuodon myötä.

ROG Allyn 7 tuuman näyttö käyttää 1920 x 1080 -pikselin tarkkuutta, 120 hertsin virkistystaajuutta FreeSync -Premium -tuella ja 500 nitin kirkkautta.

Näytön kummaltakin puolen löytyy painikkeita. Tarjolla on kaksi tattia ja ABXY-painikkeet sekä muita painikkeita erilaisiin toimintoihin. Lisäksi takaa löytyy liipaisinpainikkeet ja pohjassa on pari painiketta.

608 grammaa painavassa Windows 11 -käyttöjärjestelmää hyödyntävässä laitteessa on neljän nanometrin prosessilla valmistettu Ryzen Z1 -sarjan APU-piiri Zen 4 -arkkitehtuurin prosessoriytimillä ja RDNA3 -grafiikkasuorittimella.





Ryzen Z1 -sarjasta löytyy kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat Z1 ja Z1 Extreme. Nämä piirit ovat suunnattu juurikin ROG Allyn tapaisiin käsikonsoleihin.

Asus on myös vahvistanut, että ROG Ally tulee saataville kummallakin piirillä varustettuna.

Samalla myös laitteen hinnasta on paljastunut mielenkiintoisia tietoja vuotojen kautta. The Vergen mukaan Z1 Extreme -piirillä varustettu ROG Ally maksaisi 699,99 dollaria (noin 633 euroa). Tässä versiossa on 16 gigatavua LPDDR5-RAM-muistia ja 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa.

Tällä hinnalla ROG Ally haastaisi vahvasti Steam Deckin, jonka 512 gigatavun malli maksaa 679 euroa.

Z1 Extreme -piirin malli on siis parempi, joten Z1 -versio maksaa tätä vähemmän.

Tarkemmat tiedot paljastetaan 11. toukokuuta. Asuksen tilaisuus alkaa Suomen aikaa klo 17.00 ja sitä voi seurata YouTuben kautta.