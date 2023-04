Indiana Jones 5 -elokuvassa Harrison Fordia nuorennetaan 34 vuotta tekoälyllä

Kesällä elokuvateattereihin saapuu viides - ja ainakin Harrison Fordin osalta viimeinen - osa legendaarista Indiana Jones -elokuvasarjaa. Tulevassa elokuvassa käytetään reippaalla kädellä viime vuosina kehittynyttä kuvia muokkaavaa tekoälyä.

Noin viidesosa elokuvasta sijoittuu vuoteen 1944 eli vain kahdeksan vuotta ensimmäisen Indiana Jones -elokuvan tapahtumien jälkeen. Ensimmäinen elokuva, Kadonneen aarteen metsästäjät, julkaistiin vuonna 1981 eli 42 vuotta sitten. Tulevassa Indiana Jonesissa Harrison Ford on näyttelijänä siis 34 vuotta vanhempi kuin ajankohta, johon elokuvan alkuvaiheet sijoittuvat.

Disneyn ja LucasFilmin yhteistuotannossa näyttelee Harrison Ford itse, mutta mies on nuorennettu tekoälyllä 34 vuotta nuoremmaksi, jotta tarinasta saadaan uskottava aikajanan kannalta. Loput elokuvasta sijoittuvat puolestaan vuoteen 1968 ja niiden osalta Fordin kasvoihin ja olemukseen ei luonnollisestikaan tarvitse tehdä muutoksia, koska mies on suurinpiirtein saman ikäinen oikeassakin elämässä kuin Indy tuolla aikajanalla.

TotalFilmin haastattelussa LucasFilmin johtaja ja elokuvan tuottaja Kathleen Kennedy toivoo, että lopputulos olisi niin uskottava, että katsojat unohtaisivat teknologian käytön ja ajattelisivat tuottajien vain löytäneen kadonnutta filmimateriaalia ensimmäisten Indiana Jones -elokuvien ajoilta. Harrison Ford täyttää tulevana kesänä 81 vuotta.

Indiana Jones and the Dial of Destiny saa Suomen ensi-iltansa 28.6.2023. Alla elokuvan virallinen traileri: