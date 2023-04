Gigantin ensimmäiset sähköautojen latauspisteet otettu käyttöön

Gigantti tiedotti viime vuoden puolella rakentavansa sähköautojen latausverkkoa myymälöihinsä yhteistyössä Virran kanssa. Nyt ensimmäiset latauspisteet ovat asiakkaiden käytössä.

Ensimmäiset latauspisteet on otettu käyttöön Espoon Lommilan, Vantaan Tammiston ja Raision myymälöiden yhteydessä. Ensimmäiset pisteet on sijoitettu vilkkaisiin sijainteihin. Myös muualle pisteitä on luvassa, mutta toistaiseksi näitä ei ole paljastettu.

"Olemme iloisia päästessämme palvelemaan sähköautoilevia asiakkaitamme Virran kanssa ensimmäisten latauspisteiden voimin. Espoon Lommilan ja Vantaan Tammiston pisteemme ovat olleet käytössä jo vuoden alusta, ja pääsiäisen jälkeen saimme käyttöön myös Raision pisteen. Alustavat asiakaspalautteet ovat olleet positiivisia, ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan laitteiden käyttöä sekä suunnittelemaan jatkoa. Sähköautojen latausmahdollisuus monipuolistaa myymäläpalvelujamme, ja toivomme, että asiakkaamme pääsevät ottamaan laitteista kaiken hyödyn irti", kuvailee Gigantin operatiivinen johtaja, Ville Vähäkoski.

Gigantin myymälöiden yhteydessä olevat latauspisteet ovat Virran toimittamia ja Kempowerin valmistamia.

Ne ovat 200 kilowatin suuritehoisia ja adaptiivisesti 400–800 V jännitteellä toimivia laitteita, joissa latausteho jakautuu reaaliajassa käyttäjien kesken. Maksimissaan yhdestä pistokkeesta voi saada useimpiin sähköautoihin noin 150 kW tehon, ja esimerkiksi 800 V teholla lataavat autot saavat latausta jopa sitäkin nopeammin.





Gigantin mukaan 20 minuutin lataus voi tuottaa akkuun noin 100 kilometrin verran ajomatkaa, mikäli kaikki kaapelit ovat käytössä. Mikäli kyseessä on ainoa lataaja ja auto sen sallii, teho voi olla jopa kolminkertainen.

Gigantti-myymälöiden latauspisteissä käytetään energiana 100 % tuuli- ja aurinkosähköä.

Laitteiden ylläpidosta vastaa Virta, mutta Gigantti päättää latauksen hinnan. Verkostoon rekisteröityneille asiakkaille latauksen hinta on tällä hetkellä 35 senttiä veroineen per kilowattitunti, mutta Gigantti voi halutessaan luoda vaikkapa kampanjan lataukseen, jossa hinta on edullisempi.