Viimeiset paperiset tietokonelehdet lopettivat Yhdysvalloissa

Konsepti tietokonelehdistä keksittiin isossa mittakaavassa nimenomaan Yhdysvalloissa. Ikoninen Byte julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1975 ja sen jälkeen idea tietotekniikkaan keskittyvistä paperilehdistä valloitti maailman.

Etenkin 1980-luvulle tultaessa, mikrotietokoneiden vallankumouksen aikaan, tietokonelehtien asema vakiintui ja niistä tuli suunnattoman suosittuja, niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin.

Mutta 1990-luvun puolivälissä idylliseen printtilehtien paratiisiin luikerteli mato: internet.

Siinä missä monet muut aikakauslehdet ovat onnistuneet edelleen sinnittelemään hengissä vielä 2020-luvullekin asti, oli internetin saapuminen koteihin se sysäys, joka ajan saatossa hautasi tietokoneisiin keskittyvät printtilehdet yksi kerrallaan. Syykin on tietysti selvä: tietokonelehtiä lukevat olivat jo oletusarvoisesti sinut tietotekniikan kanssa, joten hyppäys kuolleen puun pintaan painetusta tekstistä tietokoneen näytölle ei ollut mitenkään radikaali.

Sittemmin viikatemies on heilunut ahkerasti tietokonelehtien parissa, ympäri maailmaa. Mutta Yhdysvalloissa kato on ollut kenties kovin.



Huhtikuussa 2023 viimeiset varsinaisiksi kovan linjan tietokonelehdiksi miellettävät, nimenomaan amerikkalaiset, lehdet katosivat. Maximum PC ja MacLife ilmestyivät huhtikuussa viimeisen kerran.

Kumpikin lehdistä oli valinnut mielenkiintoisen selviytymisstrategian: kummallakaan lehdistä ei ollut lainkaan varsinaisia verkkosivuja, vaan niiden kaikki sisältö oli saatavilla vain ja ainoastaan kerran kuukaudessa ilmestyvän paperisen aikakauslehden muodossa. Taktiikka voi kuulostaa hassulta, mutta se selkeästi toimi: kaksikkoa aiemmin printtijulkaisun ovat lopettaneet jo kaikki muut amerikkalaiset tietokonelehdet, mm. PC World vuonna 2013 ja koko konseptin keksinyt Byte jo vuonna 1998.

Lehdistä MacLife aikoo ilmeisesti muuntautua digitaalisesti julkaistavaksi aikakauslehdeksi, mutta Maximum PC lakkautetaan kokonaan.

Pitkän ja perinpohjaisen historiikin Yhdysvaltain tietokonelehtien tarinaan kertoo Harry McCracken, entinen PC Worldin toimittaja.

Suomessa kato ei ole vielä käynyt samaan tahtiin kuin Yhdysvalloissa, vaan meillä on laajasti tietokonelehden määritellen vieläkin varsin lukuisa joukko paperisia tietokonelehtiä olemassa: MikroBitti, Tivi, Kotimikro sekä harrastajavoimin pyörivä Skrolli.

Syy suomalaisten lehtien säilymiseen johtuu tietysti kielialueemme pienuudesta: mainostuloilla rahoitettava, ilmaiseksi luettava IT-journalismi on pysynyt pienenä, koska potentiaalinen lukijakuntakin on niin kapea. Englanninkielisessä maailmassa taas ilmaiseksi verkossa luettavaa IT-alan journalismia on käytännössä rajattomasti tarjolla.

Yksikään kotimainen tietokonelehti ei julkaise enää oikeita, maksavia tilaajamääriään Levikintarkastuksen palvelussa - sen sijaan ne käyttävät KMT:n kyselytutkimuksen lukuja lukijamääristään, jotka eivät tietenkään ole mitenkään sama asia kuin maksavat tilaajat. Myös Suomessa lehtiä on kadonnut, mm. MPC ja MikroBitti yhdistyivät yhden brändin alle.



kuva: ruutukaappaus Maximum PC -lehden arkistoista Archive.org -sivustolla