Elon Musk perusti oman tekoäly-yhtiön

Pari viikkoa sitten uutisoitiin laajalti, miten joukko nimekkäitä vaikuttajia vaatii tekoälyn kehitystyön pysäyttämistä puoleksi vuodeksi. Kenties tunnetuin vetoomuksen allekirjoittaja oli Elon Musk.

Elon Musk on myös yksi OpenAI:n perustajista, eli yhtiön, jonka tunnetuin tuote on tietystikin ChatGPT. Musk on sittemmin jättänyt OpenAI-yhtiön kokonaan ja onkin siirtynyt kritisoimaan tekoälyn kehityksen suuntaa.

Mutta ilmeisesti Musk ei koe, että vaatimus tekoälyn kehityksen tauosta koskisi häntä itseään. Musk on nimittäin perustanut oman X.AI Corp -yhtiön, joka on nimenomaan tekoälyn kehitykseen keskittyvä yhtiö.

Financial Timesin mukaan (maksumuuri) Musk on jo varmistanut tuhansien NVIDIAn tekoälykorttien toimitukset uudelle yhtiölle. Mitään muuta X.AI:n toiminnasta ei toistaiseksi tiedetä.