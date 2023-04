Näin paljon Sonyn vuoden 2023 QD-OLED-, OLED- ja Mini LED-televisiot maksavat

Sony julkisti maaliskuussa vuoden 2023 televisiomallit ja nyt nämä ovat saapumassa myyntiin Suomessa.

Vaihtoehdoista löytyy QD-OLEDiin perustuva A95L, OLEDiin perustuva A80L, Mini LEDiä käyttävä X95L ja FALD-tekniikan X90L sekä muita LED-malleja.

Sonyn kärkimalli on A95L. Siinä on ainoana mallina MediaTekin Pentonic 1000 -piiri, jonka ansiosta televisio on saanut Dolby Vision 4K 120 Hz -tuen. A95L perustuu QD-OLED -paneeliin Samsungin S95C -mallin tapaan, mutta Samsungin televisioita myydään edullisemmalla hinnalla.



A95L, A80L, X95L ja X90L hinnat

A95L:

55A95L 55" - hinta 3 499 euroa

65A95L 65" - hinta 4 499 euroa

77A95L 77" - hinta 6 499 euroa



A80L:

55A80L 55" - hinta 2 499 euroa

65A80L 65" - hinta 3 199 euroa

77A80L 77" - hinta 4 999 euroa

83A80L 83" - hinta 6 499 euroa



X95L:

65X95L 65" - hinta 2 999 euroa

75X95L 75" - hinta 3 999 euroa

85X95L 85" - hinta 4 999 euroa



X90L:

55X90L 55" - hinta 1 799 euroa

65X90L 65" - hinta 2 199 euroa

75X90L 75" - hinta 2 899 euroa

85X90L 85" - hinta 3 599 euroa

98X90L 98" - hinta 9 999 euroa



X85L:

55X85L 55" - hinta 1 499 euroa

65X85L 65" - hinta 1 799 euroa

75X85L 75" - hinta 2 499 euroa



X80L:

43X80L 43" - hintaa ei ole saatavilla

50X80L 50" - hintaa ei ole saatavilla

55X80L 55" - hintaa ei ole saatavilla

65X80L 65" - hintaa ei ole saatavilla

75X80L 75" - hintaa ei ole saatavilla

85X80L 85" - hinta 2 499 euroa



X75WL:

43X75WL 43" - hinta 899 euroa

50X75WL 50" - hinta 999 euroa

55X75WL 55" - hinta 1 099 euroa

65X75WL 65" - hinta 1 299 euroa

75X75WL 75" - hinta 1 899 euroa



A95L ei ole toistaiseksi saapunut Suomessa jälleenmyyjien valikoimaan, mutta muut pitkälti ovat. Televisiot ovat nyt ostettavissa ennakkoon, mutta toimitukset aloitetaan myöhemmin. Toimitukset aloitetaan joidenkin mallien kohdalla jo huhtikuussa, mutta osaa joutuu odottamaan kesäkuulle tai heinäkuulle.