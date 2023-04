Kaikki tämän viikon Netflix-uutuudet: brittidrama Obsession, rikostrilleri Florida Man,...

Netflix tarjoaa tällä viikolla uutta ja palavaa sisältöä yli tusinan nimekkeen verran. Tähän joukkoon mahtuu monenlaista sisältöä, mukaanlukien lasten sarjoja, stand-up-komediaa, dokumenttisarjoja, kansainvälisiä tuotantoja, tv draamaa ja erilaisia elokuvia.

Paluun tekevistä sarjoista uutta sisältöä tarjoavat opettavainen ja perheen pienimmille suunnattu CoComelon jo kahdeksannella kaudella, niin ikään muksuille suunnatun The Boss Baby: Back in the Cribin toinen kausi, brassipiirretty The Nutty Boyn toinen kausi sekä brasilialaisen sitcomin Smother-in-Law toinen kausi.

Kansainvälisen tuotannon osalta tämän viikon uutuksia ovat puolalaiskomedia poliittisesti täysin eri laidoilla olevien romanssista Operation: Nation, expanjalainen kauhujännäri paranormaaleista tapahtumista Phenomena, korealainen poliittinen draama Queenmaker, meksikolainen seikkailuelokuva neljän naisen road tripistä Queens on the Run ja korealainen lääkäridraama Doctor Cha.







Englanninkielisen sisällön uutuudet ovat Richard Armitagen tähdittämä britti-TV-draama Obsession, rikostrilleri kotikulmille Floridaan palaavan poliisin seikkailuista Florida Man sekä kuningas Edwardin kuoleman jälkeisestä ajasta kertova, kirjaan perustuva elokuva The Last Kingdom: Seven Kings Must Die.

Tämän viikon ainokainen dokumentti American Manhunt: The Boston Marathon Bombing kertoo Yhdysvaltoja järkyttäneestä tragediasta. Uutta stand-up-komediaa lisätään Leanne Morganin spesiaalin I'm Every Woman sekä näyttelijä-koomikko Celeste Barberin Fine, Thanksin myötä.

Tässä kaikki tämän viikon tarjonta julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:

Huhtikuun 10.

CoComelon: Kausi 8

Huhtikuun 11.

Leanne Morgan: I'm Every Woman

Huhtikuun 12.

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing

Celeste Barber: Fine, Thanks

Operation: Nation

Smother-in-Law: Kausi 2

Huhtikuun 13.

The Boss Baby: Back in the Crib: Kausi 2

Florida Man

Obsession

Huhtikuun 14.

Phenomena

Queenmaker

Queens on the Run

Seven Kings Must Die



Huhtikuun 15.

Doctor Cha



Huhtikuun 16.

The Nutty Boy: Osa 2