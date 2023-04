YouTube Premium -käyttäjille luvassa parempilaatuisia 1080p-videoita

YouTube Premium -tilaus tarjoaa käyttäjille tiettyjä etuja ilmaiseen versioon verratessa. Näitä ovat muun muassa katselu ilman mainoksia, lataukset ja musiikin kuuntelu YouTube Musicin kautta. Nyt Premiumiin on luvassa muutama lisäys, Google tiedottaa blogissaan.

Merkittävin lisäys on uusi vaihtoehto videon laadun osalta.

Kyseinen uusi laatu kulkee nimellä "1080p Premium". 1080p Premium tarjoaa 1080p-tarkkuutta paremman siirtonopeuden, jonka ansiosta pikselikohtainen tietomäärä lisääntyy. 1080p Premium -videot näyttävät erityisen teräviltä ja selkeiltä.

YouTuben mukaan asetus toimii etenkin videoissa, joissa on paljon yksityiskohtia ja liikettä.

Parempi siirtonopeus on käytettävissä vain, jos video on ladattu 1080p-tarkkuudella. Se ei ole käytettävissä videoissa, joiden resoluutio on suurempi tai pienempi kuin 1080p, livestriimeissä tai Shorts-videoissa.

Asetus tulee seuraavien viikkojen aikana iOS:lle ja selaimelle. Oletettavasti se on luvassa myöhemmin myös Androidille.



Premium-käyttäjille on myös tullut tai on luvassa muita uudistuksia.

Loppuvuodesta YouTube aloitti Toistojono-ominaisuuden testaamisen ja se on nyt kaikkien Premium-käyttäjien käytettävissä. Toistojonon avulla käyttäjät voivat lisätä mitä tahansa videoita jonoon, muuttaa videoiden toistojärjestystä ja poistaa videoita jonosta.

Androidilla Premium-käyttäjät voivat aloittaa Google Meetin kautta live-jakamisen, jonka ansiosta videoita voi katsella yhdessä muiden kanssa. Muilla osallistujilla ei tarvitse olla jäsenyyttä. Seuraavien viikkojen aikana vastaava ominaisuus tulee myös iOS:lle FaceTime-puheluihin.

Premiumilla käyttäjät voivat nyt jatkaa videoiden katsomista muulla laitteella, siitä mihin se esimerkiksi älypuhelimella jäi. Lisäksi Premiumiin kuuluu älylataukset, jonka ansiosta suositellut videot latautuvat automaattisesti älypuhelimeen, joten katsottavaa löytyy laitteesta ilman nettiyhteyttä.