Kevyt ja pienikokoinen DJI Mini 2 SE -kuvauskopteri saapuu myyntiin Suomessa

DJI julkisti aiemmin tänä vuonna Mini 2 SE -kuvauskopterin ja nyt Boston Group tuo tämän laitteen myyntiin Suomessa. Mini 2 SE on hyvä valinta kopteriharrastuksen aloittamiseen.

Mini 2 SE toimii seuraajana viime vuonna myyntiin saapunelle Mini SE:lle ja se on läheistä sukua muutama kuukausi sitten julkistetulle Mini 3 -kopterille.

Mini 2 SE on pienikokoinen ja se painaa 246 grammaa eli pari grammaa vähemmän kuin Mini 3. Keveydestään ja koostaan huolimatta pienet puhurit eivät kopteria haittaa, sillä se kestää voimakkaitakin tuulia (10,7 m/s).

Kuvaamisessa hyödynnetään 1/2,3 tuuman CMOS-kuvakennoa ja f/2.8-objektiivia. Kameralla voi kuvata 2,7K-videoita 30 kuvan sekuntinopeudella tai ottaa 12 megapikselin valokuvia. Gimbaali pitää kuvan vakaana ja se kääntyy 90 astetta, jolloin kopterilla voi kuvata myös ylhäältä alaspäin otettuja pystykuvia helposti.



Mini 3 -kopteriin verratessa Mini 2 SE:n videokuvaus on tarkkuudeltaan heikompaa, sen gimbaali on rajatumpi ja lentoaika on muutaman minuutin lyhyempi. Yhdellä latauksella lentoaikaa kopterilla on kuitenkin jopa 31 minuuttia.

Kopterin mukana toimitetaan DJI RC-N1 -ohjain, joka hyödyntää Android- tai iOS-älypuhelinta ja helppokäyttöistä DJI Fly -sovellusta. Ohjaimessa käytetään luotettavaa DJI O2 -yhteyttä, jonka kantama on enimmillään jopa kuusi kilometriä.

DJI Mini 2 SE -kuvauskopterin keveys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat käyttöönoton välittömästi ilman minkäänlaisia verkkokokeita. Pelkkä drone-operaattoriksi rekisteröinti Traficomille riittää lennättämisen aloittamiseen.

DJI Mini 2 SE tulee myyntiin huhtikuussa 369 euron kuluttajahintaan. Lisäksi kopteriin on saatavana kattava valikoima lisätarvikkeita, kuten propellisuojia, latausyksiköitä sekä kätevä kantolaukku kopterin ja sen varusteiden kuljettamiseen.